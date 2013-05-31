Meclis Çözüm Komisyonu 5 Cezaevinde hastaları belirleyecek

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, komisyonun BDP’li Üyesi Hüsamettin Zenderlioğlu ve AKP’li Üye Mehmet Metiner’le bir araya geldi. Ergin, Ankara Sincan, Diyarbakır, Bolu, Tekirdağ ve Şakran Cezaevi’nde hasta tutuklularla inceleme yapılmasını kabul etti.

Meclis Çözüm Komisyonu, barış ve çözüm sürecinin en önemli ayaklarından gösterilen hasta ve ağır hasta tutuklu ve hükümlüler için önemli bir adımı atıyor. Komisyonun BDP’li Üyesi Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ile AKP’li üye Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner gelecek hafta beş cezaevi ziyareti gerçekleştirecek. Ankara Sincan, Diyarbakır, Bolu, Aliağa Şakran ve Tekirdağ Cezaevi’nde inceleme yapılacak.



Ergin’le hasta mahkûmlar sohbeti



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, BDP’li Zenderlioğlu ve AKP’li Metiner, bugün hasta mahkûmlarla ilgili yapılacakları konuştu. Çözüm Komisyonu olarak belirledikleri 5 Cezaevi’nde inceleme yapmak, hasta ve ağır hastaları belirlemek istediklerini söyledi. Sohbette, çözüm sürecinin önemli bir ayağının cezaevleri olduğu da gündeme getirildi. Komisyon üyeleri Ergin’den olumlu yanıt alınca gelecek hafta cezaevlerine gidecek.

BDP’li Zenderlioğlu T24’e, cezaevlerinde 350 hasta ve ağır hasta tutuklu ve hükümlü olduğunu söyledi. Bunlardan 60’nın ağır olduğuna dikkat çekti. Zenderlioğlu, cezaevlerine önceden hazırladıkları listelerle ziyaret edeceklerini söyledi.