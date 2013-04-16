Meclis Cezaevi Komisyonu Kandıra Cezaevi’nde ÇHD’lilerle görüştü

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu, ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve çok sayıda avukatın tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nde incelemede bulundu.

Komisyon, Kandıra çatısı altında 5 cezaevinde tutuklu ve hükümlülerle görüşerek sorunları tek tek not etti. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, tutuklu ve hükümlülerden cezaevi yönetiminin ‘insan haysiyetini ve onurunu kırıcı’ davranışıyla ilgili bir şikâyette bulunmadıklarını söyledi. 10 saatlik sohbet hakkı konusunda sıkıntılar yaşandığını söyleyen Kürkçü, yönetmelik ve tüzükten kaynaklanan sorunlar yaşandığına dikkat çekti.

Daktilo ve bilgisayar sorununu çözemediler

ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile görüşmede, binlerce sayfalık iddianame ve buna karşı hazırlanacak savunma gündeme geldi. Sağ elini kullanamadığını söyleyen Kozağaçlı ‘daktilo’ talebini anlattı. KCK tutukluları ile ÇHD avukatları da bilgisayar isteklerini dile getirdi. Cezaevi yönetimi, tutukluların bilgisayar kullanmalarına karşı olmadıklarını ancak, yönetmelikte yer almadığına dikkat çekti. Uzun görüşmelerin sonucunda kullanıma açık alanlarda tutukluların bilgisayardan yararlanmalarına izin verildi. Kozağaçlı’ya ise istediği daktilonun temin edileceği sözü verildi.

Ertuğrul Kürkçü, daktilo sorununun çözülmüş gibi göründüğünü, ancak son durumun bir iki gün içinde anlaşılacağını söyledi. Koğuşlarda bilgisayar sorunu ise Adalet Bakanı’na taşınacak. Yönetmelikte yeni bir düzenleme istenecek.