T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis bugün açılıyor, hükümet ne zaman kurulacak?

Meclisi 'en yaşlı üye' sıfatıyla Deniz Baykal açacak

17 Kasım 2015 10:06

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 26. dönemi bugün saat 15.00'teki yemin töreniyle başlıyor. Meclis'i ‘en yaşlı üye' sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal açacak. Milletvekilleri kürsüye çıkarak tek tek ant içecek ve görevlerine resmen başlayacak. Geçici hükümetin görevi sona erecek.

 Bugün yapılacak TBMM'nin ilk toplantısında Meclis'in ‘geçici başkanlık' görevini 7 Haziran'dan sonra olduğu gibi yine ‘en yaşlı üye' sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yürütecek. Baykal, onuncu kez parlamentoda yer alacak. En genç altı milletvekili de geçici olarak kâtip üyelik yapacak. İlk toplantıda vekiller kürsüden yemin ederek, resmen görevlerine başlayacak. Yemin töreninden önce milletvekili odaları için kura çekilecek. Halkla İlişkiler Binasında milletvekili oda tahsisleri TBMM Geçici Başkanlık Divanı huzurunda kura çekmek suretiyle gerçekleştirilecek.

 

Geçici hükümet görevi sona erecek

 

TBMM'nin resmen açılmasıyla birlikte, 7 Haziran sonrasında kurulan ‘seçim hükümetinin' görev süresi de sona erecek. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimlerinde en çok milletvekili çıkaran AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

Meclis Başkanı seçiminin 22 Kasım Pazar günü yapılacak. TBMM Başkanı seçimi turlarının aynı günde tamamlanması planlanıyor. TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclis'in toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının 2/3'ünün (367), üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu (276) aranacak. Meclis'te 317 sandalyesi bulunan AKP'nin adayının üçüncü turda başkanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. AKP'nin Meclis başkanlığı için yine İsmet Yılmaz'ı düşündüğü belirtiliyor.

 

Hükümet ne zaman kurulacak?

 

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre Ahmet Davutoğlu, yarın yemin töreni sonrası yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Erdoğan'ın, Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini vermesi halinde 18 Kasım Çarşamba günü yeni hükümetin kurulması bekleniyor. 

ETİKETLER

meclisne zaman açılacakhükümetne zaman kurulacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24