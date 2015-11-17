Meclis bugün açılıyor, hükümet ne zaman kurulacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 26. dönemi bugün saat 15.00'teki yemin töreniyle başlıyor. Meclis'i ‘en yaşlı üye' sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal açacak. Milletvekilleri kürsüye çıkarak tek tek ant içecek ve görevlerine resmen başlayacak. Geçici hükümetin görevi sona erecek.

Bugün yapılacak TBMM'nin ilk toplantısında Meclis'in ‘geçici başkanlık' görevini 7 Haziran'dan sonra olduğu gibi yine ‘en yaşlı üye' sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yürütecek. Baykal, onuncu kez parlamentoda yer alacak. En genç altı milletvekili de geçici olarak kâtip üyelik yapacak. İlk toplantıda vekiller kürsüden yemin ederek, resmen görevlerine başlayacak. Yemin töreninden önce milletvekili odaları için kura çekilecek. Halkla İlişkiler Binasında milletvekili oda tahsisleri TBMM Geçici Başkanlık Divanı huzurunda kura çekmek suretiyle gerçekleştirilecek.

Geçici hükümet görevi sona erecek

TBMM'nin resmen açılmasıyla birlikte, 7 Haziran sonrasında kurulan ‘seçim hükümetinin' görev süresi de sona erecek. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimlerinde en çok milletvekili çıkaran AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

Meclis Başkanı seçiminin 22 Kasım Pazar günü yapılacak. TBMM Başkanı seçimi turlarının aynı günde tamamlanması planlanıyor. TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclis'in toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının 2/3'ünün (367), üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu (276) aranacak. Meclis'te 317 sandalyesi bulunan AKP'nin adayının üçüncü turda başkanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. AKP'nin Meclis başkanlığı için yine İsmet Yılmaz'ı düşündüğü belirtiliyor.

Hükümet ne zaman kurulacak?

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre Ahmet Davutoğlu, yarın yemin töreni sonrası yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Erdoğan'ın, Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini vermesi halinde 18 Kasım Çarşamba günü yeni hükümetin kurulması bekleniyor.