Meclis Başkanlık Divanı'nda 'gizlilik' dönemi

İsmail Kahraman başkanlığında bugün toplanan TBMM Başkanlık Divanı’nda ‘gizlilik’ dönemine geçildi. CHP, MHP ve HDP’nin karşı çıktığı uygulama AKP’nin çoğunluk oylarıyla kabul edildi. Toplantı tutanakları bundan sonra sadece Genel Sekreter’e verilecek.

Divan toplantıları bundan böyle ‘gizlilik’ kararı kapsamında yapılacak ve toplantı tutanaklarının bir nüshası sadece TBMM Genel Sekreteri’ne verilerek, Divan üyelerine gönderilmeyecek. Gizlilik kararına uymayacaklarını söyleyen CHP Ankara Milletvekili ve Katip Üye Ali Haydar Hakverdi, “Bizim halktan gizleyecek bir şeyimiz olamaz” dedi. HDP’li Sırrı Süreyya Önder de, toplantıları kamuoyu ile paylaşacağını söyleyerek, “Peşin peşin söyleyeyim her şeyi anlatacağım” dedi.

Toplantıda; Latin Amerika Parlamentosu‘na gözlemci sıfatıyla katılmak için ödenmesi gereken yıllık 40 bin dolar tartışmaya neden oldu. CHP’li Ali Haydar Hakverdi, Türkiye’nin ekonomi anlamında içinde olduğu zor koşullarına dikkat çekerek bu ödemenin doğru olmadığını söyledi. Hakverdi “Bu ancak turistik bir gezi olur” dedi.

CHP’li üyeler, Meclis bütçesine de bazı birimlerde yüksek artış nedeniyle olumlu oy vermedi. Hakverdi, Müzeler ve Tanıtım Başkanlığı’nın yüzde 400 oranda artış yapılmasının nedenini sordu.