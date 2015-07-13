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Meclis Başkanlık Divanı, RTÜK krizini görüşmek için olağanüstü toplanıyor

Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, RTÜK'teki adaylık krizini görüşmek için Meclis Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı

13 Temmuz 2015 15:16

7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra Meclis'teki sayısal çoğunluğunu kaybeden AKP'nin RTÜK'teki üyesinin yerini MHP ya da HDP'li bir üye alacak. Ancak söz konusu üyelik 7 Haziran seçimlerinde eşit milletvekili çıkaran MHP ve HDP arasında kriz yarattı. Bunun üzerine hukukçularla görüşen Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, iki partinin belirleyeceği isimler arasında Meclis'te gizli oylama yapılmasına karar verdi. Yılmaz bu yönteme de itiraz gelmesi üzerine Meclis Başkanlık Divanı'nı saat 14.00'da olağanüstü toplantıya çağırdı.

 

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