Meclis Başkanı'nın odasında böcek araması yapıldı

TBMM Genel Sekreterliği’nce satın alınan Spektrum Analizör (böcek tarama cihazı) ile ilk tarama TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in odasında yapıldı ve böcek olmadığı raporu verildi. Ardından TBMM Genel Sekreteri’nin odasında tarama yapıldı.

Talepte bulunan milletvekillerinden Faruk Işık, Salim Uslu ve İbrahim Yiğit’in odaları da temiz çıktı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı envanterine verilen Spektrum Analizör, başkan, başkanlık divanı üyeleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilinin talebi halinde kendilerine ait mekanlarda, heyet huzurunda uzman ekip tarafından teknik arama yapmak için kullanılacak. Cihaz, 25 metrekarelik bir mekanı, içindeki mobilya ve eşyalara bağlı olarak bir saat diliminde tarıyor.