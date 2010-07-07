Meclis Başkanı'ndan Başbuğ'a destek

T24- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Bu yüce çatı altında görev yapan her milletvekili arkadaşımız yapmış olduğu yemine sadık kalmalı ve bu yemine göre davranmalıdır" dedi. Şahin, Başbakan Erdoğan ile parti liderlerinin görüşmesi konusunda da yeni bir öneri ortaya attı. Şahin, “Birbirlerini evlerinde ziyaret edip, çay-kahve içmeliler” dedi.



TBMM - Şahin, vefat eden eski milletvekili Kerem Güneş için Meclis’te düzenlenen törende, bir gazetecinin, "Bazı BDP’li milletvekillerinin terörist cenazelerine katılıp, terör örgütü önünde saygı duruşunda bulunmasına Genelkurmay Başkanının sert tepkisi oldu. Ne diyorsunuz bu gelişmelere?" sorusuna, "Bu yüce çatı altında görev yapan her milletvekili arkadaşımız, yapmış olduğu yemine sadık kalmalı ve bu yemine göre davranmalıdır" yanıtını verdi.



TBMM Başkanı Şahin, "Genelkurmay Başkanının açıklamalarına, AK Parti’den ve bazı çevrelerden ’siyasetçi gibi konuşmaması gerekiyor’ denilerek eleştiri geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de "Bu tür polemiklerin içine girmek istemem. Ancak, Genelkurmay Başkanımızın açıklamaları ile ilgili değerlendirme yapılacaksa bu ayak üstü yapılacak bir değerlendirme olmaz" dedi.



EVDE GÖRÜŞSÜNLER

Bir gazetecinin ''Terör konusunda liderlerin bir araya gelmesi konusunda yaptığınız öneri büyük yankı yarattı. Fakat liderler farklı tavırlar sergilediler'' sözleri üzerine Mehmet Ali Şahin, şöyle konuştu:

''Görüşürler, hiç merak etmeyin. Görüşmeleri son derece doğal olandır, görüşmemeleri doğal olmayandır. Siyasi partilerimiz millete hizmet için vardırlar. Bir araya gelmeleri çok iyi olur. Geçmişte bir araya geliyorlardı liderler.

Genel başkanlarımız zaman zaman bir araya gelmeli, birbirlerini evlerinde ziyaret etmeli, birbirlerinin çayını, kahvesini içmeli. Böyle dostluklar olmalı. Bu, kamuoyunu da son derece rahatlatır. Bunu yapabilmeliler.”

Şahin, kendisinin devreye girmesi konusunda ise ''O noktaya gelen insanların başkalarının aracılığına ihtiyaç hissetmemeleri gerekir. Çok rahat konuşabilmeliler, bir araya gelebilmeliler. Bu tabanlarımıza da verilecek çok güzel mesaj olur'' dedi.







