Meclis Başkanı'ndan Ahmedinejad'a: Güle güle, lütfen burayı terk edin

İran'da Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la Meclis Başkanı Ali Laricani arasında iktidar kavgasında kılıçlar çekildi. Ahmedinejad'a söz hakkı vermeyen Meclis Başkanı, "Güle güle. Lütfen burayı terk edin" dedi.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Meclis Başkanı Ali Laricani ve ailesini yetkilerini kötüye kullanmakla suçladı. Ahmedinejad, Meclis Başkanı Laricani'nin kardeşinin rüşvet istediğini gösteren kayıtları yayınlattı. Meclis Başkanı Laricani ise, Ahmedinejad'ı mafyavari davranmakla suçladı ve Meclis'i terketmesini istedi.

İran İş, Refah ve Kooperatif Bakanı Abdulrıza Şeyhülislam hakkında verilen gensoru önergesi İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedineja ile İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'ye yakınlığıyla bilinen Meclis Başkanı Ali Laricani'yi karşı karşıya getirdi.

Meclis kürsüsüne çıkan Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Bakan Şeyhülislam'ı savunurken Meclis Başkanı Laricani'yi hedef aldı.



Rüşvet videosu



"Meclisi Başkanı hem hükümetin hem de Meclis'in kontrolünü ele geçirdi. Bu yanlış. Bu anayasaya uygun değil" diyen Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Laricani'nin kardeşinin rüşvet istediğini savunduğu bir video görüntüsünü milletvekillerine izlettirdi.

Dini lider Hamaney'ye yakınlığıyla bilinen Meclis Başkanı Ali Laricani'nin tepkisi daha sert oldu. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı hedef alan Laricani, "Bu hareketiniz mafyavari bir hareket değil mi? Bu bir komplo değil mi? Bu ahlaklı bir şey mi? Cumhurbaşkanı seviyesinde birinin yapacağı doğru bir şey mi bu?" dedi.



Ahmedinejad'a: Lütfen burayı terk edin



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın "söz isteyerek" konuşma talebini reddeden Meclis Başkanı Laricani, "Siz yanlış suçlamalarda bulundunuz. Ben de size yanıt verdim. Artık daha fazla konuşma hakkınız yok. Güle güle. Siz İslami Cumhuriyetin ilkelerini yerine getirmediniz. Lütfen burayı terk edin" şeklinde konuştu.



Meclis'i terk etti



Söz verilmediği için sinirlenen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.



Bakan görevden alındı



İş, Refah ve Kooperatif Bakanı Abdulrıza Şeyhülislami hakkında verilen gensoru önergesi ise, Meclis tarafından kabul edildi.

Ahmedinejad Meclis'e gelerek destek vermesine rağmen, aleyhindeki konuşmaların ardından yapılan oylamada 192 milletvekili Şeyhülislami'nin görevden alınması yönünde oy kullandı.

Meclisteki 290 milletvekilinden 272'sinin katıldığı oylamada 56 milletvekili Şeyhülislami lehinde oy kullanırken, 24 milletvekili de çekimser kaldı.