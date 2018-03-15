Meclis Başkanı'na tepki: Korumana cip alırsan enflasyon düşmez!

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın korumaları için alınan ciplere tepki gösterdi. Tezkan, "Korumana cip alırsan enflasyon düşmez" dedi.

"Lükse bu kadar düşkün olursak dış ticaret açığımız tabii artar" diyen Tezkan, bugünkü yazısında şunları yazdı:

Ekonomistler diyor ki; cari açık sorunumuzu çözmeden iki yakamız bir araya gelmez..

Cari açık ne demek?

Ürettiğimiz-den fazlasını tüketiyoruz demek..

Geçen yıl 47.1 milyar dolar cari açık vermişiz..

Neden?

Ana neden dış ticaret açığı.. İhracatımızdan fazla ithalatımızın olması..

Geçen yıl dış ticaret açığı 76.7 milyar dolarmış..

İhracatla övünüyoruz ya.. İhracatımız ithalata bağımlı.. İhraç ettiğimiz malları üretmek için bazı ara mal ithal etmek zorundayız..

Bununla sınırlı değil.. Etten samana, tohumdan mercimeğe kadar ithal listesi uzun.. 157 milyar dolarlık ihracat yaptık diye böbürleniyoruz ya, 234 milyar dolarlık ithalat yapmışız..

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Son rakam..

Bu yılın ocak ayında ihracat yüzde 10.7 arttı, ithalat yüzde 38..

Açık 9 milyar dolar..

İlk ay böyle, yıl sonunu düşünün.. Geçen yıl 76.7 milyar dolar dış ticaret açığı verdik, bu yıl 90 milyar doları geçeriz..

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Bunun bir nedeni de lükse olan düşkünlüğümüz..

Meclis Başkanı korumalarına 3 milyon dolar vererek cip aldı; Toyota Land Cruiser.. Tanesi 590 bin dolara..

Kendisine de Audi A8 almış.. 231 bin dolara..

Lükse bu kadar düşkün olursak

Dış ticaret açığımız tabii artar..

Cari açık tabii kapanmaz..

Enflasyon tabii inmez..

İki yakamız tabii bir araya gelmez..

Hep diyoruz ya tasarruf yapamıyoruz.. Önce devlet tasarruf yapacak, önce bizi yönetenler israftan kaçacak..