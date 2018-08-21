Meclis Başkanı: Ülkemizde görev yapan diplomatların güvenliğini sağlamak görevimiz

Meclis Başkanı Binali Yıldırım Bayram Namazı sonrası açıklama yaptı. Yıldırım, dün ABD Ankara Büyükelçiliği'ne gerçekleşen saldırıyı kınayarak, "Türkiye'de yabancı misyonlar devletimizin güvencesi altındadır, ilişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun; bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan diplomatların güvenliğini sağlamak en önemli görevimizdir" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bayramı fırsat bilelim dargınlarla barışalım.

Türkiye'de yabancı misyonlar devletimizin güvencesi altındadır, ilişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun; bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan diplomatların güvenliğini sağlamak en önemli görevimizdir

Dolayısıyla böyle bir saldırıyı kınıyoruz.

Ancak kolluk kuvvetlerimiz saldırganları kıskıvrak yakalamış, yargıya teslim etmiştir."