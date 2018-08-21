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Meclis Başkanı: Ülkemizde görev yapan diplomatların güvenliğini sağlamak görevimiz

Meclis Başkanı Bayram Namazı sonrası açıklamalarda bulundu

21 Ağustos 2018 11:00

Meclis Başkanı Binali Yıldırım  Bayram Namazı sonrası açıklama yaptı. Yıldırım, dün ABD Ankara Büyükelçiliği'ne gerçekleşen saldırıyı kınayarak, "Türkiye'de yabancı misyonlar devletimizin güvencesi altındadır, ilişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun; bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan diplomatların güvenliğini sağlamak en önemli görevimizdir" dedi. 

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bayramı fırsat bilelim dargınlarla barışalım.

Türkiye'de yabancı misyonlar devletimizin güvencesi altındadır, ilişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun; bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan diplomatların güvenliğini sağlamak en önemli görevimizdir

Dolayısıyla böyle bir saldırıyı kınıyoruz.

Ancak kolluk kuvvetlerimiz saldırganları kıskıvrak yakalamış, yargıya teslim etmiştir."

 

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