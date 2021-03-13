Meclis Başkanı Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'na tepki: Asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz

Euronews'un aktardığına göre, AP Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararda Türkiye için şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol edilen toprakları Ekim 2019'da işgal etmek de dahil olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı olarak, ağırlıklı olarak Suriye Kürt yerleşim bölgelerinden oluşan ülkenin kuzey kesimlerini işgal etmek amacıyla 2016'dan beri doğrudan Suriye'ye müdahale ediyor. Türkiye'nin bu eylemleri nedeniyle bazı AB üyeleri Türkiye'ye silah satışını resmen askıya aldığı" Kararda Türkiye'nin Suriyeli paralı askerleri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiası da yer aldı.