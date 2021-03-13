Meclis Başkanı Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'na tepki: Asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin Türkiye kararına tepki gösterdi. Şentop, "AP'nin son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz. Türkiye, insanî değerlere sadakat çerçevesinde Suriye'den ülkemize sığınan milyonlarca mülteciye elini uzatmış ve vicdanın sesi olmuştur" dedi.
“Türkiye'nin yanında olmaya davet ediyoruz”
Şentop, AP'yi Türkiye'nin yanında olmaya davet ederek, "Türkiye, terörizmle mücadeleye devam ederken, Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdürecektir. Esasen, AP'nin PKK/YPG’nin Suriyeli sivillere yönelik terör eylemlerine tepki vermemesi esef vericidir. AP'yi, büyük özveriyle 3,7 milyon Suriyeliye kapılarını açan, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını koruyan, uluslararası hukuka saygılı olan Türkiye’nin yanında olmaya ve Suriye’deki siyasi sürece destek vermeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
Avrupa Parlamentosu'na ilişkin soru soran gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şentop, şunalrı kaydetti:
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Euronews'un aktardığına göre, AP Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararda Türkiye için şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol edilen toprakları Ekim 2019'da işgal etmek de dahil olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı olarak, ağırlıklı olarak Suriye Kürt yerleşim bölgelerinden oluşan ülkenin kuzey kesimlerini işgal etmek amacıyla 2016'dan beri doğrudan Suriye'ye müdahale ediyor. Türkiye'nin bu eylemleri nedeniyle bazı AB üyeleri Türkiye'ye silah satışını resmen askıya aldığı"
Kararda Türkiye'nin Suriyeli paralı askerleri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiası da yer aldı.