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Meclis Başkanı Şentop'tan 23 Nisan çağrısı

06 Nisan 2020 16:15

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vatandaşları 23 Nisan'ı evlerinden kutlamaları için çağrıda bulundu.

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