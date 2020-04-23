Meclis Başkanı Şentop, Meclis’in 100. yılında yazdı: Milletimize ve yeniden büyük Türkiye idealini daha ileri noktalara taşıyacak olan çocuklarımıza kutlu olsun

Türkibe Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yaşı için bir yazı kaleme aldı. "TBMM’nin yüzüncü yılı, bu yüce kurumun asıl sahibi olan milletimize ve Yeniden Büyük Türkiye idealini daha ileri noktalara taşıyacak olan çocuklarımıza kutlu olsun" diyen Şentop, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve bu anlamlı yıl dönümünü coşkuyla ve iftiharla kutlarken, TBMM’nin kurulduğu dönemin çetin şartlarını ve o zorlukları aşma yöntemlerini hakkıyla değerlendirmek zorundayız" dedi.

Mustafa Şentop'un Hürriyet'te yer alan yazısında şunları kaydetti:

"İnsanlık, tarihin, coğrafyaların ve bütün paradigmaların yeniden şekillendiği yeni bir çağın eşiğindedir. Türkiye de bu yeni eşikte bir umut olarak yeniden hak ettiği mevkie yükselmektedir. Yüz yıl önce, yokluğa mahkûm edilmek istenen bir milletin varlık ve haysiyet mücadelesinin merkezi olarak doğan TBMM’nin bu yeni eşikte görevini layıkıyla yerine getireceğine, yükselen Türkiye’nin kararlı öncülerinden olacağına inancımız tamdır.

Bugünü farklı ve anlamlı kılan bir diğer husus da 23 Nisan’ın çocuklara adanmış bir bayram olmasıdır. Dünyada çocuklara yönelik ilginin ve dikkatin henüz var olmadığı bir dönemde, 1927’de milletin en önemli günlerinden birinin çocuklara bayram olarak hediye edilmesi, geleceği inşa iddiamızın bizlere yüklediği bir ödevdir. Çünkü çocuklarımız, bizlere emanet oldukları gibi bizim emanetimizi geleceğe taşıyacak yarının kahramanlarıdır. Bu vesileyle, bütün çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum.

Millî Mücadele’yi yöneten ve yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıldönümünü andığımız bugün, iftihar, sevinç ve Yüce Meclis’e emek verenlere şükran duyma günüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, açıldığı günden itibaren TBMM çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi ve devlet adamlarımızı; Yeniden Büyük Türkiye yolunda şehadete yükselen, gazi olan; son olarak 15 Temmuz’da darbeye direnen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."

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