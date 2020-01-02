Meclis Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi vatandaşa çok daha fazla seçenek sunuyor

"TBMM'de bütün siyasi partilerin mutabık kalacağı ortak anlayış bağlamında bir dizi çalışmalar düşünüyoruz. Sempozyumlar var, belgeseller olacak. Yabancı heyetlere davetlerimizi iletiyoruz. TBMM'nin 100. yılı dünyanın birçok ülkesinin de şahit olduğu programlarla kutlanacak."

"Türkiye birçok alanda ön alarak ve proaktif tutum sergileyerek son derece başarılı sonuçlara ulaşıyor. Şu bilinmelidir ki, Türkiye artık oyun kurucudur. Umarım dünya, ülkemiz ve milletimiz için barış ve huzur iklimine yaklaşacağımız bir yıl olur."

"Parlamentonun yeni dönemde itibarı ve gücünün artacağını düşünüyorum. TBMM'de tatsız görüntüler azaldı. Eleştiri yapmanın yüzlerce yolu bulunabilir, fiziki müdahalelere varmayan yolların tercih edilmesi gerekir."

"Şu anki başkanlık sistemini esas alarak hayali, idealize edilmiş bir parlamenter sistemin soyut modeliyle mukayesesini yaparsanız o zaman çok farklılıklar bulabilirsiniz. Bugünkü tabloda parlamenter sistem olsaydı, ne değişirdi? Parlamentoda yine hükümetin arkasında çoğunluk olsa idi, muhalefetin gensoruları Meclis'ten geçecek miydi?"

"Sistem bazlı karşılaştırma yaptığımızda parlamenter sistemin esas bir paradoksu var. Eğer parlamenter sistemde bir hükümet varsa, güvenoyu almış demektir. Meclis'te çoğunluğu vardır. Parlamentonun iki temel görevi; kanun yapmak, denetim. Parlamento tamamen hükümetin kontrolünde, onun yönlendirdiği bir sürece dönüşür. Hangi sayı çoksa ona göre karar çıkıyor."

"Denetim meselesinde, çoğunluk hükümetin arkasında ise nasıl düşürecek güvenoyu verdiği hükümeti? Bugünkü sistemde en azından parlamento çoğunluğu açısından hükümetin aynı partiden olmama ihtimali var. Şimdi ayırabiliyorsunuz. Bu sistem vatandaşa çok daha fazla seçenek sunuyor…”