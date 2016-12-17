Meclis Başkanı 'Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başkanlık Divanı üyeleri İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti. Kahraman ve beraberindekiler, üzerinde "TBMM Başkanlığı" yazılı çelengi saldırının gerçekleştirildiği yere bıraktı.

Burada konuşan Kahraman, Kayseri'de de bugün bir terör saldırısı olduğunu hatırlatarak, "Bunlar sona ermenin yansımaları, yankıları." dedi.

Türkiye'nin behemehal üstesinden geleceği bu terörü yeneceğini vurgulayan Kahraman, saldırıların ülkenin gelişmesine engel olamayacağını kaydetti.

Ne zaman Türkiye bir zıplama noktasına gelse derhal çeşitli mihrakların içeride de buldukları destekçilerle harekete geçtiklerini anlatan Kahraman, "Beşiktaş'taki saldırıda bütün Türkiye'nin bağrı kanadı. Hepimizin bağrı kanadı ama yılmak yok, sevindirmek yok. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ailelerine, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Kahraman, Türkiye'nin güçlü, tarihi misyonu büyük bir ülke olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Hepsinin üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talebi oldu. 'Milli seferberlik, teröre karşı milli seferberlik ilanı.' dedi. Sayın Başbakanımız AK Parti Genel Başkanı olarak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak ve Sayın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı olarak bir araya geldi. Topyekun, bir bütün olarak bu terör belasının üzerine gideceğiz. Terör bir insanlık suçu, uluslararası bir dert. Adı ne olursa olsun, PKK'dır, PYD'dir, FETÖ'dür, DHKP-C'dir ama neticede bir beyne bağlı ahtapotun kolları gibi saldırıyor. Bunu yeneceğiz. 15 Temmuz'da bir badire atlattık. FETÖ'nün organize ettiği bir kalkışma oldu. Milletimiz 16 saatte normal hayatına döndü. Türkiye güçlü, hep güçlüyüz. Hepimize sabır diliyorum. Bu vakaların son bulmasını temenni ediyorum. TBMM Başkanlık Divanı olarak, TBMM'yi temsilen burada bulunuyoruz. Milletimizin temsilcisiyiz. Milletle bir bütünüz, başımız sağolsun."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başkanlık Divanı üyeleri, daha sonra dua etti.