Meclis Başkanı Şahin'den aklıselim çağrısı

T24-

Şahin, gazetecilerin Anayasa değişikliği teklifi tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

CHP ve AK Parti Grup Başkanvekilleriyle görüştüğünün anımsatılarak, ''Bu saatten sonra uzlaşmak için yapacağınız bir şey kaldı mı?'' sorusu üzerine Şahin, CHP Grup Başkanvekillerinin kendisini ziyaret ederek, konuyla ilgili düşüncelerini aktardığını anlattı.

Şahin, daha sonra teklif sahibi AK Parti Grup Başkanvekilleriyle bir araya geldiğini, muhalefet partisinin görüşlerini ilettiğini belirterek, ''Sayın Başbakan'ın dönüşünden sonra bir değerlendirme yapacaklarını ifade ettiler. Gelişmeleri hep birlikte sizlerde izliyorsunuz. Benim yapabileceğim şeyler sınırlı. Gruplarımızın bana bir görev yüklemeleri veya benden bir görev talep etmeleri halinde faydalı olabilirim. Şu aşamada bunu fazla ihtimal dahilinde görmüyorum'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, birbirini samimiyetsizlikle suçladı. Bu da siyasette tansiyonun yükselmesine yol açtı. Meclis Başkanı olarak iki lidere de bir çağrınız olabilir mi?'' sorusuna Şahin, ''Böylesine ciddi, kısmi bir Anayasa değişikliği çalışmaları yapılırken, tabii ki tansiyonun mümkün olduğu kadar düşmesi, aklıselimin egemen olması beklenir. Doğrusu benim de beklentim budur'' karşılığını verdi.

Şahin, ''Bir araya gelmelerini temenni eder misiniz?'' sorusunu, ''Çok güzel olur'' diye yanıtladı.





BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE KATKI YAPACAK TEPKİ





Kapatılan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'e yapılan saldırının ardından meydana gelen olayların anımsatılması üzerine Şahin, bazı marjinal grupların, her fırsatı değerlendirerek, eylemler ortaya koyabildiğini söyledi.

Şahin, ''Eylemlerle, yetkili makamlar ilgilenecektir. Ama Sayın Türk'e yönelik saldırı sonrası kamuoyunda oluşan genel tepkinin, birlik ve beraberliğimize katkı yapacak bir tepki olduğunu görüyorum. Bundan da memnuniyet duyuyorum'' dedi.