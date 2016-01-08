Meclis Başkanı: Yeni anayasa için 4 partinin genel başkanlarına mektup göndereceğim

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak, "Meclis'teki 4 partinin genel başkanlarına mektup göndereceğim ve üye isteyeceğim" dedi. Kahraman, "Başkanlıkla alakalı tartışmalar geleceğe ait bir tartışmadır" diye konuştu.

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun başkanlığını kendisinin yapacağını belirten Kahraman, komisyonda her partiden 3'er üyenin yer alacağını açıkladı.

Meclis Başkanı, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Kahraman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Anayasa hukukçusu akademisyenlerle toplantılar yapıldı. Bu vesileyle uzlaşma komisyonunda görev yapanlara, çeşitli katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Bu çalışmamlardan yeni dönemde azami ölçüde faydalanacağı, kalınan noktadan çıkarak zaman kaybı önlenecek.

Başbakanımızın yaptığı temaslar sonucunda siyasi partilerimizin yeni bir anayasa çalışmasının başlatılması yolundaki olumlu yaklaşımı da görerek, partide bulunan dört partinin genel başkanlarına bir mektup gönderceğim. Başkanlardan yeni bir komisyon kurmammız ve, her partiden 3 kişi isteyeceğiz. TBMM’nin 26. döneminin büyük bir başarısı ve hizmeti olacak yeni bir anayasanın ortaya çıkamsını diliyorum. Sizleri ve bizleri izleyen milletimizi saygıyla selamlıyorum. Anayasa konusunda ve yapılacak çalışmalar konusunda suallarinizibekliyorum.

Bu noktada şunu ifade edeyim; eskiden olduğu gibi uzlaşma komisyonu kurulduğunda çalışma esaslarını düzenleyen bir yöntem izlenecek. Başkanlıkla alakalı tartışmalar geleceğe ait bir tartışmadır.

Meclis anayasa uzlaşma komisyıonun başkanlığını ben yapacağım.

Geçen seferki çalışmalarda fevkalede yol kat edilmiş olduğunu gördüm. 60 maddede mutabakat sağlanmış, 172 madde ele alınmış. 60 maddenin içinde görüşler beyan edilmiş. Tümünü ele almışlar, güzel netice ortaya çıkmış.

Yine dediğim gibi bundan ne kadar istikrar sağlanacak, tekrar mı başlanacak bu noktadaki takdiri komisyona bırakıyoruz.

Soru&cevap

Oy birliği şartı mı aranacak?

Komisyon kendi iç tüzüğünü, çalışma esaslarını tespit ederken karar verecektir ama zannediyorum ki bütün partilerin ittifak meziyetinde olması yer alacaktır. Daha önceki komisyonda olduğu gibi şu noktalar, bu noktalar … meclise intikal ettirilecektir.

Uzlaşma komisyonu, nihai bir komisyon değil. Yine meclis’te görüşülecek. Ama kısa yoldan gitmek için partileri bağlayacak.

Dört partinin grubu var. Bu dört partinin dördünün genel başkanlarına mektup yazacğaım, katılacaklarını temenni ediyorum.

Bence yeni bir anayasa çıkar. Niye çıkar? Bir kere bu anayasanın, 1980 askeri rejiminin kabul ettiği anayasanın uygun olmadığı, çoğulcu demokratik sistemine aykırı olduğu ifade ediliyor. 17 kere değişiklik yapılmış.113 maddesi değişmiş. Yamalı bir bohça; kimse bunun devamını istemez.

Mektup ne zaman gönderilecek?

Ben bugün mektupları inşallah gönderiyorum. Bir de iç tüzük çalışması yapacağız. Bunun için davette bulunacağım ama ilki uzlaşma komisyonuna aittir.

Başkanlık tartışması rafa mı kalkaca?

Komisyonun toplantısını bekleyelim, şöyle bir imkan olabilir. Gerçekten güzel bir çalışma yapılır, görüşler alınır, herkesle görüşülür; fevkalede güzel bir malzeme var. Dolayısıyla komisyonun zamaına şekline, ne şekilde hareket edeceğine karar verecektir muhakkak. Bağlayıcı bir söz etmek istemem.

Benim kendi görüşüm olarak tabii bir görüüm var da. Hepimizin istikrarlı bir Türkiye istiyoruz. Hakları hürriyetleri tanımış uyum içinde bir Türkiye istioyruz. Başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve yarı başkanlık sistemi var. Hepsinde esas kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler ayrlığına dayalı bir sistem olması, toplumun da kabul edeceği bir sistem ortaya konulması benim tercihimdir. Şahsi görüşümü ifade etme durumun yok. Bugünkü sistemle sıkıntılar çeken bir Türkiye’deyiz diye söyleyebilirim.

Benim görüşüm değerli arkadaşlarımıza verdiğim cevaplar belli. Ben Meclis’in ve milletin hakimiyeti temsil ediyorum; yeni bir anayasa yapıalcağına inanıyorum.

Mektuplarda yanıt için bir süre belirtilecek mi?

Oylama bakımından çalışmaları esasları bakımından ortaya çıkmasını bekleyeceğiz 10 maddelik bir yapının.

Meslek anayasa komisyonu değil. Partilerin milletvekili sayısına göre var. Karşılıklı bir görüşme var. Bendeniz, tüzük için birer kişi rica edeceğim. Güzel bir çalışma olacaktır. Burası nihai bir karar merciiymiş gibi konuşmanın uygun olacağını düşünmüyorum.

Komisyondan önce toplantı planı var mı?

Her gün yeni bir şekil olabilir, davet olabilir; zamanla göreceğiz.

Türk tipi başkanlığı nasıl yorumlarsınız?

Kendisine sorun. Başkanlık çeşitli ülkelerde her yerde farklı farklı var. Üniter yapıya hangisi uygundur, çalışmayla belli olacaktır.