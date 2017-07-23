Meclis Başkanı, "Kol kıran polislere hangi işlem yapılacak?" sorusunu "Özel yaşama giriyor" diyerek iade etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın 'halka biber gazı sıkan ve bir gencin kolunu kıran polislere ilişkin' sorusunu “Özel yaşama giriyor” gerekçesiyle iade etti. Yarkadaş, soru önergesinin iade edilmesine, “Kol kırmak serbest, hesap sormak yasak. İşkenceye ilişkin hiçbir sorumuz, ilgili makamlara ulaşmıyor” diye tepki gösterdi.

Birgün'de yer alan habere göre soru önergesine konu olan olay 1 Haziran 2017 tarihinde Ümraniye’nin Tepeüstü Mahallesi’nde yaşandı. Referandum öncesi kendilerine verilen tapu sözünün tutulmadığını belirterek sokağa çıkan halka biber gazı sıkan polis, saldırıya tepki gösteren CHP Ümraniye Gençlik Kolları Üyesi Yalçın Özdemir’in de kolunu kırmıştı.

"İşkencecilere kol kanat geriyor"

Önergesinde “Halka verilen sözlerin neden tutulmadığını, kol kıran ve gaz sıkan polislere hangi işlemin yapılacağını” sorduğunu söyleyen Yarkadaş, “TBMM Başkanı Kahraman, bu soruları ‘Özel yaşama giriyor’ gerekçesiyle geri yolladı. Kahraman’ın bu tavrı işkencecilere kol kanat germekten başka bir şey değildir. Meclis, işkencenin de verilen, sözlerin neden tutulmadığının hesabını da soramıyor” diye konuştu.

Kahraman’ın tavrına tepki gösteren Yarkadaş, geri yollanan soru önergesine konu olan gelişmeyi şöyle aktardı:

“Ümraniye’nin Tepeüstü Mahallesi halkı, referandum öncesi kendilerine verilen tapu sözünün tutulmadığını belirterek sokağa çıktı. Referandumdan iki ay sonra, protesto gösterisi yaptı. Polis, protesto gösterisini engellemek için halka biber gazı sıktı. Oradan geçerken müdahaleyi gören ve halka biber gazı sıkılmasına tepki gösteren CHP Ümraniye Gençlik Kolları Üyesi Yalçın Özdemir’in de kolunu kırdı. Ben de bu konuyu TBMM’ye taşıdım. Halka verilen sözlerin neden tutulmadığını sordum. Aynı önergede, kol kıran ve gaz sıkan polislere hangi işlemin yapılacağını gündeme getirdim. TBMM Başkanı Kahraman, bu soruları ‘özel yaşama giriyor’ gerekçesiyle geri yolladı. Kahraman’ın bu tavrı işkencecilere kol kanat germekten başka bir şey değildir. ‘Tapuları niye vermediniz? Gencin kolunu kıranlara hangi işlemi yaptınız?’ diye soruyoruz; ‘Bu özel yaşama giriyor’ diyerek sorumuzu geri yolluyor. Kahraman bunu adeta alışkanlık haline getirdi. Meclis, işkencenin de verilen sözlerin neden tutulmadığının hesabını da soramıyor.”



"45 gündür çalışamıyor"

Polis tarafından kolu kırılan Yalçın Özdemir’in yaklaşık 45 gündür çalışamadığını da belirten Yarkadaş, “Tapusunu isteyen halka destek veren 30 yaşındaki Yalçın’ın hakkını kim koruyacak? Yalçın Özdemir kime güvenecek?” diye konuştu.



"Saçı yolunan genci sormak da yasak!"



TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın gözaltına alındıktan sonra saçları yolunan Bergül Varan adlı gence ilişkin sorularını da aynı gerekçeyle geri yolladığını hatırlatan Yarkadaş, “İşkencenin üzerine gitmesi gereken Kahraman, tam tersini yapıyor” dedi. Yarkadaş’ın, Sözcü gazetesine yönelik yapılan algı operasyonu çerçevesinde tutuklanan Gökmen Ulu ile Mediha Olgun’un durumlarına ilişkin verdiği soru önergesi Kahraman tarafından “Bunlar özel yaşama ilişkin sorular” denilerek geri gönderilmişti. Kahraman, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, Sivas Katliamı davası ile ilgili olarak verdiği soru önergesini de iade etmişti.

Utanç dolu günlerden geçiyoruz.

TBMM Başkanı Kahraman’ın insan hakları ihlallerine ilişkin sorunları İnsan Hakları Komisyonu’na havale edip bu komisyonu çalıştırması gerektiğini de belirten Yarkadaş, “TBMM’yi tamamen işlevsizleştirmek ve Türkiye’yi tek adam rejimine teslim etmek için uğraşıyor. Yaşanan bu tablodan utanç duyuyorum. Utanç dolu günlerden geçiyoruz” ifadesini kullandı. CHP’li vekil, AKP’nin hiçbir zulmüne sessiz kalmayacaklarını da sözlerine ekledi.



