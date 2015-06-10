Meclis Başkanı kim olacak? İşte öne çıkan isimler...

Hiçbir parti ilk turda seçimi kazanacak çoğunluğa sahip değil. Bu nedenle iki seçenek var; Ya bir aday üzerinde uzlaşılacak ya da seçilmek için salt çoğunluğun yeterli olduğu dördüncü tur beklenecek. Kulislerde bazı isimler konuşulmaya başlandı bile, işte o isimler....

7 Haziran seçimlerinin ardından ilk uzlaşı arayışı TBMM Başkanlığı seçimleri için aranacak.

Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra yeni seçilen milletvekilleri yemin ederek resmen görevlerine başlayacak.

Haziran'ın son haftasında yapılacak yemin töreninde oturumu en yaşlı üye sıfatı ile CHP milletvekili Deniz Baykal, Meclis'te oturumu yönetecek.

Yemin töreninin hemen ardından ise Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak.

Kulislerde AK Parti'den Nabi Avcı, MHP'den Ekmeleddin İhsanoğlu ya da Meral Akşener isimleri konuşuluyor. CHP'den ön plana çıkan isim ise Deniz Baykal.

Meclis Başkanı olmak için ilk iki turda 367 oya ihtiyaç var. Üçüncü turda ise 276 oy gerekiyor. Üç turda sonuç çıkmazsa en çok oy alan iki aday dördüncü tura kalacak. Bu turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.