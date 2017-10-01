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Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanı'na yalan söylemek yakışmıyor

01 Ekim 2017 20:21

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'in yeni yasama yılının açılış töreninden sonra gerçekleştirilen görüşmeye  CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmemesiyle ilgili olarak "ekipler arasındaki iletişmde aksaklık yaşandığı"nı belirterek özür diledi.

Kahraman, ilk olarak yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun görüşmeye katılmamasıyla ilgili sorulan soruya, "Kılıçdaroğu'nu da çağırdık başka randevusu vardı" iddiasında bulundu.

 

Kılıçdaroğlu:  Meclis Başkanı'na yalan söylemek yakışmıyor

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Kahraman'a "Meclis Başkanı'na yalan söylemek yakışmıyor" yanıtını vererek, davetin gerçekleştirilmediğini söyledi. CHP Meclis Grubu'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı'nın odasında yapılan toplantıya Sayın Genel Başkan'ın çağrıldığı bilgisi doğru değildir. Sayın Genel Başkan'ın bu görüşmeden haberi olmadığı gibi toplantıya da davet edilmemiştir" denildi.

 

Kahraman Kılıçdaroğlu'nu arayıp özür diledi

 

CNN Türk'ün haberine göre Meclis Başkanı Kahraman, daha sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak özür diledi. Kahraman, ekipler arasındaki iletişimde aksaklık yaşandığını söyledi. 

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