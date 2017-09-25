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Meclis Başkanı Kahraman’dan 1 Ekim resepsiyonu: Koyu renk elbise şart

26.Dönem üçüncü yasama yılı açılışı yapılacak

25 Eylül 2017 17:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 26. Dönem üçüncü yasama yılı açılışını 1Ekim Pazar günü yapacak. Aynı günün akşamı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tören salonunda saat 19.00’da  açılış resepsiyonu  verecek.  Kahraman, milletvekillerine gönderdiği  davetiye de  koyu renk  elbise şartı koydu. 

Anayasa ve İçtüzüğe göre ekim ayının ilk günü saat 15.00'te TBMM Genel Kurulu çağrısız olarak kendiliğinden toplanır. Meclis Başkanı Kahraman, birleşimi açtıktan sonra sunuş konuşması yapacak.

Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek ve İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

 

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