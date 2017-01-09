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Meclis Başkanı Kahraman, yeniden yoğun bakıma alındı

Kahraman, geçen hafta Güven Hastanesi'nde ameliyat edilmişti

09 Ocak 2017 14:15

Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan ve Ankara Güven Hastanesinde tedavi gören TBMM Başkanı İsmail Kahraman dün yeniden fenalıştı ve yoğun bakıma servisine alındı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Pakistan ziyareti sırasında içtiği bir sudan dolayı başlangıçta rahatsızlanan ve verilen ilaçlara rağmen rahatsızlığı daha da artan Kahraman, Güven Hastanesi'nde ameliyat edilmişti. Normal odaya alınmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen İsmail Kahraman yeniden yoğun bakım servisine alındı. Türkiye’nin geleceğiyle yakından ilgili olan Anayasa görüşmelerine katılamayacak olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın oy kullanma olanağı da bulunmuyor.

 

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