T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis Başkanı Kahraman, tutuklu HDP'lilere ziyaret yasağı için devreye girecek

"HDP milletvekilleri, grup başkanvekillerine aylarca izin alamıyorlar"

15 Aralık 2017 12:38

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu milletvekili arkadaşlarının ziyaretlerine izin verilmemesi TBMM’de gündeme geldi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın konu hakkında devreye gireceği öğrenildi.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Demirtaş’ın bugüne dek 95 duruşmasının görüldüğünü, hepsine katılma talebi olduğunu, hepsinin de reddedildiğini belirtti. Son görülen mahkemesinde “Görev yoğunluğu sebebiyle duruşmaya getirilemeyeceğinin” söylendiğini ifade eden Kerestecioğlu, bunun bir ayrımcılık olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “HDP milletvekilleri, kendi eş genel başkanlarına, grup başkanvekillerine aylarca izin alamıyorlar” diye konuştu.

"Haksızlık"

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, “Biz de Meclis Başkanımızla 4 Meclis başkan vekili olarak bir toplantı gerçekleştirdik. Başkanımız da Bakanla, Hükümetle, Başbakanla görüşmeler yapacağını ve bunun bir haksızlık olduğunu, bu görüşmelerin olması gerektiğini ifade etti” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

meclis başkanı kahramanSelahattin DemirtaşFiliz Kerestecioğludemirtaşziyaret yasağıhdpmilletvekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24