Meclis Başkanı Kahraman, tutuklu HDP'lilere ziyaret yasağı için devreye girecek

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu milletvekili arkadaşlarının ziyaretlerine izin verilmemesi TBMM’de gündeme geldi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın konu hakkında devreye gireceği öğrenildi.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Demirtaş’ın bugüne dek 95 duruşmasının görüldüğünü, hepsine katılma talebi olduğunu, hepsinin de reddedildiğini belirtti. Son görülen mahkemesinde “Görev yoğunluğu sebebiyle duruşmaya getirilemeyeceğinin” söylendiğini ifade eden Kerestecioğlu, bunun bir ayrımcılık olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “HDP milletvekilleri, kendi eş genel başkanlarına, grup başkanvekillerine aylarca izin alamıyorlar” diye konuştu.

"Haksızlık"

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, “Biz de Meclis Başkanımızla 4 Meclis başkan vekili olarak bir toplantı gerçekleştirdik. Başkanımız da Bakanla, Hükümetle, Başbakanla görüşmeler yapacağını ve bunun bir haksızlık olduğunu, bu görüşmelerin olması gerektiğini ifade etti” şeklinde konuştu.