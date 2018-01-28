Meclis Başkanı Kahraman, 'Şeriat Yemini' ile ilgili soruları, "Bunlar özel yaşama girer" diyerek geri çevirmiş

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş bazı okullarda yaygınlaştırılan ‘Şeriat Andı’nı TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a sorduklarını, yanıt olarak, “Bunlar özel yaşama ilişkindir. özel yaşama ilişkin soru soramazsınız” diyerek soruyu geri gönderdiğini söyledi. Yarkadaş, “Meclis Başkanı, kamusal bir alan olan okullardaki yasadışı uygulamaların üzerini örtmeye çalışıyor” diyerek tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ayrıca, “AKP iktidarı, öğretim kurumlarındaki şeriat uygulamalarının arkasında duruyor. Laikliğe karşı açılan savaş tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerini izlemek üzere Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ne gelen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongre çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yarkadaş, “Kadınların verdiği toplumsal mücadele, demokrasiye yeniden kavuşmamızda önemli bir rol oynuyor” ifadesini kullandı.

“AKP, kadınların kabusudur"

Kadınların, AKP’nin dayattığı yaşam tarzından en çok etkilenen sosyal kesimlerin başında geldiğini belirten Yarkadaş, “AKP iktidarı, kadınların kabusu oldu” diye konuştu.

AKP’nin kadınların kazanılmış haklarına karşı açtığı savaşın tüm alanlarda sürdüğünü belirten Yarkadaş, “AKP bu savaşı, ilk okullara kadar yaydı. Kadını yok sayan ve ikinci sınıf olarak gören şeirat uygulamaları, küçücük kız ve erkek çocuklarına bile dayatılıyor” dedi.

Bir süre önce medyaya yansıyan ve okullarda yasadışı bir şekilde okutulduğu ortaya çıkan ‘Şeriat Yemini”nin da bu uygulamalardan biri olduğunu belirten Yarkadaş, “TBMM Başkanı İsmail Kahraman, okullarda okutulan bu yemini sorduğum önergeyi bu sabah geri yolladı. Yönetmelikte olmayan bu uygulamayı sormamızı ve yapılanları denetlememizi engelliyor” ifadesini kullandı.

"Şeriat Andı' özel yaşammış!"

Çocuklara okutulan ‘Şeriat Andı’na ilişkin sorusunun “Bunlar özel yaşama ilişkindir, özel yaşama ilişkin soru soramazsınız” denilerek geri gönderildiğini belirten Yarkadaş, “Meclis Başkanı, kamusal bir alan olan okullardaki yasadışı uygulamaların üzerini örtmeye çalışıyor” tepkisini gösterdi.

Bazı okullarda yaygınlaştırılan ‘Şeriat Andı’na her koşulda karşı çıkacaklarını ve çocukları anti laik bir öğretim düzenine teslim etmeyeceklerini belirten Yarkadaş, “AKP, MEB eliyle kafasındaki gerici düzenin taşlarını örmeye çalışıyor. Meclis Başkanı da bu gerici uygulamalara tuğla koyuyor. Çocuklar, karanlık bir tünele sokularak bilinçleri zehirlenmek isteniyor” diye konuştu.

Okulların laikliğe karşı açılan savaşın en önemli cephelerinden biri haline getirildiğini belirten Yarkadaş, “TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sorularımızı geri göndererek, bu uygulamaların arkasında olduğunu gösteriyor. Halbuki, ettiği yemine bağlı kalması ve yapılanlara en başta kendisinin karşı çıkması gerekiyor” dedi.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yoksul çocuklara ‘din iman’ kendilerine ‘han hamam’ anlayışındaki Kahraman, meclisteki makam aracını da değiştirerek, safahatını sürdürüyor. Korumalarının araçlarını da değiştirerek, Amerakinvari bir tarzda yaşıyor. Meclisteki makam odasının duvarlarını da tıpkı saraylarda olduğu gibi, hat sanatının örnekleriyle süsletiyor. Yoksullara ise şeriatı ve yoksuluğu kader olarak gösteren anlayışı layık görüyor. Bu yüzden, sorularımızı geri gönderiyor. Ve bu yüzden, gerici uygulamalara sahip çıkıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, şeriat andını ‘özel yaşamdır, soramazsınız’ deseler de unutturmayacak ve üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın karanlığa mahkum değildir. Laikliğe karşı açılan savaşı, ‘özel yaşam’ olarak kabul etmiyoruz. Kamusal alanda, şeriatın hükümlerini ve kimi tarafından yazıldığı ve ne için okutulduğu belli olmayan yeminleri dayatamazsınız.”