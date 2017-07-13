Meclis Başkanı Kahraman: Ordu peygamber ocağıdır, haytaların ocağı olamaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki cunta yapılanması tarafındna düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl döneminde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen anma programında konuştu. Kahraman, "Ordu peygamber ocağıdır, haytaların ocağı olamaz" dedi

Kahraman, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Toplumumuz bir travma geçirdi, karanlık geceyi atlattık, aydınlığa çıktık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Beyni ütülenmiş, beyni satılmış vicdansızların kukla olarak kullanıldığı muhalefetle de toplumumuz kendine gelmiş oldu. FETÖ terör örgütü, tarihin ender kaydettiği büyük terör örgütlerinden bir tanesidir. Gereği yapılmalıdır, yapılacaktır. Yanlışlık olmaması için de gereken hassasiyet gösterilecektir " dedi.