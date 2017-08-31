Meclis Başkanı Kahraman: Bayramlar tatil için icat edilmedi

Bayram tatilini köyünde geçiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bayramlar tatile gitmek için icat edilmiş günler değil" dedi.

Kurban Bayramı tatili için memleketi Rize’nin İkizdere ilçesi Tulumpınar köyüne giden Kahraman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kahraman, "Bayramı köyümde geçirmek istedim. Bayramlar tatile gitmek için icat edilmiş günler değil. Bayramlar toplumun kaynaşması, mevtaları anmak ve insanların kardeşliklerini yeniden idrak etmeleri için bir vesiledir. Bunu kaybetmiyoruz, bu çok güzel bir gelişme. Bundan dolayı memnunum. Bayramlar ayrıca sosyal yardımlaşma günleridir. Dünyanın her yerine kurban eti gönderiyoruz. Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız bütün dünyaya cömertliğimizi ve kardeşliğimizi ispat ediyorlar. Onları da tebrik etmemiz lazım” diye konuştu.