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Meclis Başkanı Kahraman, 23 Nisan tebriklerini kabul etti

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- MECLİS Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlamaları kabul etti

23 Nisan 2018 16:15

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- MECLİS Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde kutlamaları kabul etti. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM\'nin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören salonunda tebrikleri kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yüksek Yargı Başkanları, bakanlar kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleri, İsmail Kahraman\'a tebriklerini iletti. Kutlamaları tokalaşarak kabul eden İsmail Kahraman, Eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin ile öpüştü.
CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ise Kahraman\'ın elini sıkmayarak başıyla selamladı. 
Tebrik sırasında bekleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, CHP\'den istifa ederek İYİ Parti\'ye geçen Nurhayat Altaca Kayışoğlu\'na \"Nasılsınız?\" diye sordu. Kayışoğlu ise \"Gayet iyiyim. Demokrasiye sahip çıkmanın verdiği bir mutluluk var\" diye yanıt verdi. AK Parti\'li Köseoğlu da \"Tarihe böyle geçmek istemezdim\" dedi. Bunun üzerine Nurhayat Altaca Kayışoğlu\'nun sırasından çıkarak Ayşe Sula Köseoğlu\'nun arkasına geçip birşeyler söylemesi dikkati çekti.

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