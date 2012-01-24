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Dünya

Meclis Başkanı, itiraz için anayasa mahkemesine gitmeyecek PARİS (A.A)

24 Ocak 2012 19:38

-Meclis Başkanı, itiraz için anayasa mahkemesine gitmeyecek PARİS (A.A) - 24.01.2012 - Fransa Meclisi Başkanı Bernard Accoyer, kendisinin bazı çekincelerinin olmasına rağmen Senatoda dün akşam kabul edilen Ermeni yasasına itiraz için anayasa mahkemesine gitmeyeceğini açıkladı. İktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) üyesi Accoyer, meclis başkanı olarak anayasa mahkemesine gitme hakkı olmasına rağmen, bu hakkını kullanmasının gündemde olmadığını söyledi. ''Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin yatışmasından yana olduğunu'' ifade eden Accoyer, ''Türkiye'nin dost ve müttefik bir ülke olduğunu ve yasanın Türkiye'yi hedef almadığını'' bildirdi. Kişisel olarak, parlamentoların tarihi konularda yasa yapmamasından yana olduğunu kaydeden Accoyer, buna rağmen anayasa mahkemesinin yasayı bozabileceğini ifade etti. Fransız anayasasına göre, 60 milletvekili veya senatör Parlamentoda kabul edilen yasayı, bir ay içinde anayasa mahkemesine götürme hakkına sahip. Yine anayasaya göre, Senato başkanı ve cumhurbaşkanının da Parlamentoda kabul edilen yasayı anayasa mahkemesine götürme hakkı bulunuyor. Parlamentoda kabul edilen yasanın 15 gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve arkasından resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Yasanın uygulanma biçimiyle ilgili olarak ayrıca bir genelgenin yayımlanması gerekiyor.

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