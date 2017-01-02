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Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kahraman'ın yoğun bakım sürecinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi

02 Ocak 2017 11:23

İnfeksiyon teşhisi konularak geçen hafta ameliyat olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın yoğun bakımdaki durumunun normal seyirde devam ettiği bildirildi.

AA muhabirinin TBMM Başkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 29 Aralık'ta hastaneye yatırılan Kahraman, yapılan ileri tetkiklerinde hızlı ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisiyle 30 Aralık'ta ameliyat edildi. 

Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrasında Kahraman'ın yoğun bakım sürecinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi. 

Kahraman'ın tedavisinin sürdüğü Güven Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan da "Sayın Kahraman'ın tıbbi bakım ve tedavisine devam edilmektedir." bilgisini aktardı. 

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