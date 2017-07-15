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Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Akşener'e dava açtı

Akşener, Kahraman'a "Meral Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandığını açıklamış ve tepki göstermişti

15 Temmuz 2017 13:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, kendisine hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Meral Akşener hakkında hem 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı hem de suç duyurusunda bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Kahraman’ın avukatı Samet Can Olgaç’ın Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı davanın dilekçesinde, Akşener’in, Kahraman’ın dini ve insani değerlerine saldırıda bulunduğu belirtilerek, “Amacı, müvekkilime hakaret etmenin yanında, içinde bulunduğu siyasi ortamdaki konumunu korumak çabasıdır” dedi.

Meral Akşener, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın kendisi için bir ortamda ‘Meral Kılıçdaroğlu’ ifadesini kullandığını açıklamış ve tepki göstermişti. 

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