Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten, 'artı 18' çalışması

Hülya Karabağlı/ANKARA
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, son üç yasama yılının küfürlü ve hakaret dolu geçen oturumların karnesini gösteren bir çalışma yaptırdı. 110 sayfalık çalışma, birinci, ikinci ve üçüncü yasama yılının birleşimlerinin nasıl geçtiğini gösteriyor. 2011 seçimlerinden hemen sonra iş başı yapan TBMM Genel Kurulu’nun 15 Temmuz günün 11. Bileşiminde, “ Aciz sefiller; Allah’ın sefilleri” diye bağırılıyor. 16. Bileşimde ise, “ El mi kattı ne kattı diye sorarlar adama o zaman nereni kattı diye sorarlar” diyor bir milletvekili.
Son üç yaşama yılında tartışılmayan bir konu kalmıyor. Atatürk’e faşist suçlamasından, PKK ile müzakere sataşmaları milletvekillerinin dilinden düşmüyor. Çiçek’in, yaptırdığı çok özel çalışmasının önemli ayrıntıları şöyle:
‘Yediririm o lafı’
15 Temmuz 2011: 11. Birleşim: Aciz sefiller Allah’ın sefilleri
6 Ekim 2011: 4. Birleşim: Hemen kıvırdılar?
12 Ekim 2011: 6. Birleşim: Şerefsizlik etme (AKP ile BDP arasında terörist tartışması)
18 Ekim 2011: 8. Birleşim: Yoğurt kesesi ağzından eskir. Fazla laf atma. İşine bak. O kürsüye çıktığımda yediririm o lafı.
'Türkeş'in mezarından geçme,kalkıp halledebilir'
27 Ekim 2011: 13. Birleşim: Nasırınıza basılmış gibi kalgıma onu da sorarlar
1 Kasım 2011: 14. Birleşim: Gazdan uçuyor bu arkadaş galiba
Türkeş kadar başına taş düşsün başına senin. Terbiyesiz herif.
Gece, Türkeş’in mezarının önünden geçme kalkıp halledebilir haberin olsun.
Kalkıp oradan halledeceğim seni
Ayağını kaldır yalan söyledin ayağını kaldır
Densizlik etme adam gibi konuş
2 Kasım 2011: 15. Birleşim: Sen Atatürk’ten niye rahatsız oluyorsun?
Haddini bil! Faşist diyemezsin Mustafa Kemal’e
Faşist sensin
Sensin aynaya bak
'Nerelerin kalktığını söylersem oturamazsın‘
3 Kasım 2011: 16 Birleşim: ‘Bu parlamento cacık yapamaz’ ifadesini kullanan bir konuşmacıya karşı yaptığım ince göndermede kullandığım cacık tarifinden yola çıkarak ; benden cacık olmayacağını
El mi kattı ne kattı diye sorarlar adama o zaman nereni kattı diye sorarlar
Ayıp yapıyorsun
Bir laf söylerim yerinden kalkamazsın
Ayıp yapıyorsun nerelerin kalktığını bir söylersem sen de oturamazsın
17 kasım 2011: 20. Birleşim : O lafı yediririm sana. Mikrofonu yedirecek adama bak be..
29 Kasım 2011: 25. Birleşim: Denizli’nin horozu sen misin
Yüreğiniz varsa yarın üçte görüşelim
‘Postal yalıyordu senin baban'
Metiner postal yalıyordu senin baban
30 Kasım 2011: 26. Birleşim: Kabadayı mısın sen? Çık dışarı o zaman
16 Şubat2012: 67. Birleşim: PKK ile müzakere kurmak isteyen milletin birliğini peşkeş çeken şerefsiz ve alçaktır
Açıkla o zaman
İspat etmeyen şerefizdir
Lop gibi oturuyorsun lop gibi
25 Nisan 2012: 99. Birleşim: Kendisi isterse delikanlılığımı gösterebilirim
Neresi batıyor sana neresi batıyor
Sen ahlaksızsın sen şerefsizsin
26 Nisan 2012: 100. Birleşim: Sen ahlaksızsın. Sen şerefsizsin. Alçak sensin. Şerefsizsin sen.
23 Mayıs 2012: 110. Birleşim: hangi hayvan verdi bu emri? Katliamı kim yapmışsa hayvanoğlu hayvandır.
Askerimizi şehit eden hayvanoğlu hayvandır
'Böğürme oradan böğürme'
30 Mayıs 2012: 113. Birleşim: Böğürme oradan! Böğürme öyle!
Böğürme
Tıraşı bırak
Bırak işkembeyi! saygısız herif
Hamamda daha fazla kese lazım buna kirlerinin çıkması için
21 Haziran 2012: 123. Birleşim: Bir şey bilip de söylemeyen şerefsizdir. Önce bi insanın geçmişine cibilliyetine bakmak lazım. Haysiyet kim. Sen kim.
Göstereyim mi? , ‘Sen, sen gel’?
‘Paraziti susturacak mısınız?'
30 Haziran 2012: 128. Birleşim: O Oslo’daki protokolleri açıklamayan namerttir!
Sayın başkan susturacak mısınız paraziti!
Çıksana lan ortaya şuraya! Şark dansözü
1 Temmuz 2012: 129. Birleşim: Size de cücüğü saydıracaklar!
Vurun, öldürün? Öldürmezseniz namertsiniz
3 Temmuz 2012: 131. Birleşim: Bence sayın bakan beynindeki arazı kürete ettirmelidir. Böylece ülkede rahat bir nefes almış olur
'Sen hangi kuşsun'
Sen hangi kuşsun
10 Ekim 2012: 6. Birleşim: Bak, ‘O sağdan say” diye laf atana bir laf atarım, bir daha bu salona giremez. Bir daha yaparsan sana bir laf sokarım bir daha bu salona giremezsin.
30 Ekim 2012: 13. Birleşim: senin beynin illegal
9 Kasım 2012: 19. Birleşim: Çoban gibi bağırma oradan, çoban.
Tayyip Erdoğan memleketi bölecek. Oscar ödülü alacak değil mi? Gitti
Yahudi ödülünü aldı.
Şerefsiz herif
Tüh senin suratına! Tüh
Delikanlıysan, erkeksen , adamsan gel dışarıda söyle!
El hareketi yapma
Şeref ve haysiyet yoksunları
PKK ile görüşen şerefsizdir
'Başbakanın çapını anlat'
24 Ocak 2013: 57. Birleşim: cüce boyunla
Ne gölgesi lan! Bu insanlar yıllarca hapis yatmış. Senden mi öğrenecek? Çakal
Terörist sensin! Adi, şerefsiz, terörist sensin
21 Şubat 2013: 69. Birleşim: sen başbakanın çapını anlat