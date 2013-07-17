Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten, 'artı 18' çalışması

Hülya Karabağlı/ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, son üç yasama yılının küfürlü ve hakaret dolu geçen oturumların karnesini gösteren bir çalışma yaptırdı. 110 sayfalık çalışma, birinci, ikinci ve üçüncü yasama yılının birleşimlerinin nasıl geçtiğini gösteriyor. 2011 seçimlerinden hemen sonra iş başı yapan TBMM Genel Kurulu’nun 15 Temmuz günün 11. Bileşiminde, “ Aciz sefiller; Allah’ın sefilleri” diye bağırılıyor. 16. Bileşimde ise, “ El mi kattı ne kattı diye sorarlar adama o zaman nereni kattı diye sorarlar” diyor bir milletvekili.

Son üç yaşama yılında tartışılmayan bir konu kalmıyor. Atatürk’e faşist suçlamasından, PKK ile müzakere sataşmaları milletvekillerinin dilinden düşmüyor. Çiçek’in, yaptırdığı çok özel çalışmasının önemli ayrıntıları şöyle:

‘Yediririm o lafı’

15 Temmuz 2011: 11. Birleşim: Aciz sefiller Allah’ın sefilleri

6 Ekim 2011: 4. Birleşim: Hemen kıvırdılar?

12 Ekim 2011: 6. Birleşim: Şerefsizlik etme (AKP ile BDP arasında terörist tartışması)

18 Ekim 2011: 8. Birleşim: Yoğurt kesesi ağzından eskir. Fazla laf atma. İşine bak. O kürsüye çıktığımda yediririm o lafı.

'Türkeş'in mezarından geçme,kalkıp halledebilir'

27 Ekim 2011: 13. Birleşim: Nasırınıza basılmış gibi kalgıma onu da sorarlar

1 Kasım 2011: 14. Birleşim: Gazdan uçuyor bu arkadaş galiba

Türkeş kadar başına taş düşsün başına senin. Terbiyesiz herif.

Gece, Türkeş’in mezarının önünden geçme kalkıp halledebilir haberin olsun.

Kalkıp oradan halledeceğim seni

Ayağını kaldır yalan söyledin ayağını kaldır

Densizlik etme adam gibi konuş

2 Kasım 2011: 15. Birleşim: Sen Atatürk’ten niye rahatsız oluyorsun?

Haddini bil! Faşist diyemezsin Mustafa Kemal’e

Faşist sensin

Sensin aynaya bak

'Nerelerin kalktığını söylersem oturamazsın‘

3 Kasım 2011: 16 Birleşim: ‘Bu parlamento cacık yapamaz’ ifadesini kullanan bir konuşmacıya karşı yaptığım ince göndermede kullandığım cacık tarifinden yola çıkarak ; benden cacık olmayacağını

El mi kattı ne kattı diye sorarlar adama o zaman nereni kattı diye sorarlar

Ayıp yapıyorsun

Bir laf söylerim yerinden kalkamazsın

Ayıp yapıyorsun nerelerin kalktığını bir söylersem sen de oturamazsın

17 kasım 2011: 20. Birleşim : O lafı yediririm sana. Mikrofonu yedirecek adama bak be..

29 Kasım 2011: 25. Birleşim: Denizli’nin horozu sen misin

Yüreğiniz varsa yarın üçte görüşelim

‘Postal yalıyordu senin baban'

Metiner postal yalıyordu senin baban

30 Kasım 2011: 26. Birleşim: Kabadayı mısın sen? Çık dışarı o zaman

16 Şubat2012: 67. Birleşim: PKK ile müzakere kurmak isteyen milletin birliğini peşkeş çeken şerefsiz ve alçaktır

Açıkla o zaman

İspat etmeyen şerefizdir

Lop gibi oturuyorsun lop gibi

25 Nisan 2012: 99. Birleşim: Kendisi isterse delikanlılığımı gösterebilirim

Neresi batıyor sana neresi batıyor

Sen ahlaksızsın sen şerefsizsin

26 Nisan 2012: 100. Birleşim: Sen ahlaksızsın. Sen şerefsizsin. Alçak sensin. Şerefsizsin sen.

23 Mayıs 2012: 110. Birleşim: hangi hayvan verdi bu emri? Katliamı kim yapmışsa hayvanoğlu hayvandır.

Askerimizi şehit eden hayvanoğlu hayvandır

'Böğürme oradan böğürme'

30 Mayıs 2012: 113. Birleşim: Böğürme oradan! Böğürme öyle!

Böğürme

Tıraşı bırak

Bırak işkembeyi! saygısız herif

Hamamda daha fazla kese lazım buna kirlerinin çıkması için

21 Haziran 2012: 123. Birleşim: Bir şey bilip de söylemeyen şerefsizdir. Önce bi insanın geçmişine cibilliyetine bakmak lazım. Haysiyet kim. Sen kim.

Göstereyim mi? , ‘Sen, sen gel’?

‘Paraziti susturacak mısınız?'

30 Haziran 2012: 128. Birleşim: O Oslo’daki protokolleri açıklamayan namerttir!

Sayın başkan susturacak mısınız paraziti!

Çıksana lan ortaya şuraya! Şark dansözü

1 Temmuz 2012: 129. Birleşim: Size de cücüğü saydıracaklar!

Vurun, öldürün? Öldürmezseniz namertsiniz

3 Temmuz 2012: 131. Birleşim: Bence sayın bakan beynindeki arazı kürete ettirmelidir. Böylece ülkede rahat bir nefes almış olur

'Sen hangi kuşsun'



Sen hangi kuşsun

10 Ekim 2012: 6. Birleşim: Bak, ‘O sağdan say” diye laf atana bir laf atarım, bir daha bu salona giremez. Bir daha yaparsan sana bir laf sokarım bir daha bu salona giremezsin.

30 Ekim 2012: 13. Birleşim: senin beynin illegal

9 Kasım 2012: 19. Birleşim: Çoban gibi bağırma oradan, çoban.

Tayyip Erdoğan memleketi bölecek. Oscar ödülü alacak değil mi? Gitti

Yahudi ödülünü aldı.

Şerefsiz herif

Tüh senin suratına! Tüh

Delikanlıysan, erkeksen , adamsan gel dışarıda söyle!

El hareketi yapma

Şeref ve haysiyet yoksunları

PKK ile görüşen şerefsizdir

'Başbakanın çapını anlat'

24 Ocak 2013: 57. Birleşim: cüce boyunla

Ne gölgesi lan! Bu insanlar yıllarca hapis yatmış. Senden mi öğrenecek? Çakal

Terörist sensin! Adi, şerefsiz, terörist sensin

21 Şubat 2013: 69. Birleşim: sen başbakanın çapını anlat