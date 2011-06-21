Meclis Başkanı Cemil Çiçek mi olacak?

T24- Başkent kulislerinde, uzun yıllar parlamento ile kabinede görev yapan ve AKP’den son kez milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in, Meclis Başkanlığı görevini yürütmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Serpil Çevikcan'ın Milliyet'te yayımlanan (21 Haziran 2011) haberi şöyle:

YSK’nın seçimin kesin sonuçlarını ilanının ardından Meclis’in geleneksel mesaisi başlayacak. Önce yemin töreni yapılacak, ardından 5 gün ara verilecek ve Meclis Başkanlığı için adaylar belirlenecek. Önümüzdeki hafta sonunda Meclis Başkanlığı seçiminin turları başlayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesinden bu yana uzlaşma mesajları veren Başbakan Erdoğan’ın, bu konudaki ilk sınavının Meclis Başkanlığı seçimi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun siyasi uyarısının ötesinde, bu yasama dönemi zaten önündeki anayasa değişikliği nedeniyle uzlaşma üzerinden yürütülmesi gereken bir mesaiyle geçecek. Bu nedenle Başbakan Erdoğan’ın işaret edeceği ismin nitelikleri önem taşıyor.

Çubukçu Başbakan Yardımcılığı'na

Seçimlerin ertesi gününden bu yana Ankara’da Meclis Başkanlığı için belli isimler üzerinde bir spekülasyon yapılıyor. Bu isimlerden ikisi Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu.



Çubukçu’nun, “kadın Meclis Başkanı” olarak bu dönemde görev üstleneceği, Milli Eğitim Bakanlığı’na ise mevcut kabine üyelerinden birinin getirilebileceği iddiaları konuşuluyor. Buna karşın, Ankara kulislerinde son birkaç gündür ibre, Çubukçu’nun Başbakan Yardımcılığı görevine daha yakın olduğunu gösteriyor.



Bu dönemde kadın vekil konusunda da daha duyarlı olan Başbakan Erdoğan’ın, Çubukçu’yu Başbakan Yardımcılığı görevine getirebileceği konuşuluyor.

Meclis'in her kesimi ile teması var

Meclis Başkanlığı’nın hâlihazırdaki en güçlü adayı olan Cemil Çiçek’in durumuna gelince. Çiçek, uzun yıllardır parlamentoda ve kabinelerde kritik görevler üstlenmiş, politikanın “ak saçlılarından”. Başta milliyetçi kesim olmak üzere her kesimle teması olan, hukukçu kimliğiyle önemli düzenlemelere imza atan ve partiler arası diyalog arayışlarında AK Parti’yi temsil eden heyetin başında yer alan bir isim.

Bu nedenle, parti tüzüğü gereği son kez milletvekili seçilen Çiçek’in, bu dönemde Meclis Başkanlığı görevini yürütmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Çiçek’in, AK Parti’nin parlamento grubunun bazı önemli isimlerinin de desteklediği, Meclis grubundan, tazyik gördüğü konuşuluyor. Kulislerde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül gibi isimler geçse de kritik dönemlerde işleyen “abi” formülünün, anayasa değişikliği gibi çok gürültü kopartacak bir konuda işletileceği ve Çiçek’in en güçlü aday olduğu kanısı hâkim.

Başbakan işaret vermedi

Bir yandan seçim yorgunluğunu atarken, diğer yandan da Meclis Başkanlığı, Ak Parti Meclis yönetimi ve bakanlar kurulu üzerinde çalışan Erdoğan’ın düne kadar TBMM Başkanlığı konusunda kimseye işaret vermediği de belirtiliyor.

Erdoğan’ın, anayasa değişikliği nedeniyle, etkili ve güçlü bir parlamento grup yönetimi oluşturmayı amaçladığı, bu nedenle grup başkan vekillikleri için de, deneyimli ve hukuk yönü olan isimleri tercih edeceği kaydediliyor.

Erdoğan onları dinleyecek

Erdoğan’ın, parlamentoya taşıdığı kimi isimler de anayasa değişikliği sürecinde önem taşıyacak. Başbakan, yeni anayasa ve onunla koşut gidecek olan demokratik açılım konusunda, yön verecek ve politika geliştirecek isimlerle yakın mesai yürütecek.

Bu isimlerin başında, seçimden önce başdanışmanlığını yapan, muhafazakâr demokrasi ve Kürt sorununun çözümü konusunda çalışmalar yürüten Ankara milletvekili Yalçın Akdoğan başta geliyor. Gazi Üniversitesi’nden, Amasya milletvekili seçilen Prof. Naci Bostancı, Marmara Üniversitesi’nden hukuk hocası, İstanbul milletvekili Prof. Mustafa Şentop, Polis Akademisi öğretim görevlisiyken aday gösterilen Kütahya milletvekili İdris Bal, yine Erdoğan’ın başdanışmanlarından Eskişehir milletvekili seçilen Nabi Avcı bu ekibin başında yer alıyor.