MECLİS BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İLK DERS ZİLİNİ ÇALDI (1)

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL (DHA)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Öğretmen Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu\'nda düzenlenen 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenine katıldı. Yeni dönemin öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, ilk ders zilini eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte çaldı.

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı açılış töreni, TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım ile çocuklarının katkıları ile 2012 yılında Çekmeköy\'de yaptırılan Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu\'nda yapıldı. 09.00 sıralarında başlayan törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım\'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okulun idari personeli ile öğrenci ve veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını 3D sınıfından Benilay Yıldırım yaparken, yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrenciler için başarılı olmasını diledi. Konuşmanın ardandan okulun folklor ekibi kısa bir gösteri yaptı. Ardından konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Vali Vasip Şahin ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte ilk ders zilini birlikte çaldı.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Semiha Yıldırım İÖO

-Okul bahçesindeki öğrenci ve veliler

-Tören alanı

-Apartman çatısındaki güvenlik önlemi

-Binali Yıldırım ve eşinin okula gelişi

-Folklor gösterisi

-Okul zilinin açılması