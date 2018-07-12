Meclis Başkanı belli oluyor; ikinci tur bitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni Meclis başkanı seçiliyor. Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ilk iki turunda adayların aldığı oylar belli oldu.

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi'nden Prof. Dr. Nazır Cihangir İslam'ın aday olduğu seçimde ilk iki tur tamamlandı. TBMM Başkanlık seçiminde bu sonuçların ardından üçüncü tur oylamasına geçildi, 301 oy alan aday TBMM'nin 28. başkanı olarak seçilecek.

Adayların birinci turda aldığı oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 331,

Erdoğan Toprak: 134,

Meral Danış Beştaş: 65,

Hayrettin Nuhoğlu: 43,

Nazır Cihangir İslam: 4,

Geçersiz: 4

Toplam: 581

Adayların ikinci turda aldığı oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Nazır Cihangir İslam: 4

Toplam: 584

Genel Kurul, yarın da saat 15.00'te toplanarak gündemindeki konuları görüşecek.