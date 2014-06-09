Meclis Araştırma Komisyonu Soma'da

13 Mayıs’ta 301 işçinin öldüğü maden faciasını araştırmak üzere oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu, faciada hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret etmeye başladı.

Aljazeera Türk’ün haberine göre, Soma'daki Maden Faciasını Araştırma Komisyonu, maden faciasının yaşandığı Soma'da ziyaretlerine başladı. AK Parti Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun başkanlığındaki komisyonun ilk durağı Soma Mezarlığı oldu. Komisyon başkanı Alaboyun, 17 komisyon üyesiyle 2 gün boyunca Soma'daki madenlerde incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Komisyon, kızı Serpil'in mezarı başına bıraktığı mektupla tanınan madenci Celal Sevinç'in evini ziyaret etti. Maden işçisinin eşi Havva Sevinç, eşinin ölümünün ardından kendilerine bağlanan 600 lira maaşın çok az olduğunu belirtti. Herhangi bir yetkilinin kendilerini ziyaret etmediğini ve hiçbir yardım almadıklarını anlattı. Eşinin 18 yıldır madende çalıştığını ve emekli olmayı tasarladığını kaydeden Havva Sevinç, eşinin madenden sürekli baş ağrısıyla döndüğünü, bir kez de kusma şikâyetiyle eve geldiğini anlattı. Celal Sevinç'in kayınbiraderi Süleyman Özdemir de sorumluların cezalandırılmasını istedi ve dava açacaklarını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, aileye TOKİ'nin konut projesinden bahsederek kaymakamlığın da daha önce bir ev tahsis edebileceğini söyledi. Sıkıntıları Meclis'e taşıyacaklarını belirten komisyon başkanı Alaboyun ise “Bir kömür kanunu çıkaracağız" dedi.

Komisyon üyeleri, Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı ile görüştü. İş güvenliği eğitiminin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini bildiren Soma Kaymakamı Atçı, "Yerel idareler olarak bu konuda edilgen durumdayız. Bu konunun sağlam bir yapıya kavuşturulması gerekir" diye konuştu. Atçı, işçilerin sömürülmemesi için daha basit bir sistem kurulması gerektiğini belirtti.