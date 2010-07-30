Meclis albümünde Kavakçı'nın fotoğrafı yok

T24

PKK'dan aranan Aydar da var

TBMM tarafından yayımlanan, Cumhuriyet'in ilanından bu güne kadar milletvekilliği yapan tüm isimlerin özgeçmişleri ve fotoğraflarının yer aldığı albümde, türbanla Meclis'e giren İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı'nın fotoğrafına yer verilmedi. 1923 yılından itibaren tüm vekiller 4 ciltte toplandı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi'nin, Cemal Gürsel başta olmak üzere tüm üyeleri, üniformalı fotoğrafları yer aldı.Aynı şekilde 12 Eylül 1980'in mimarları olan MGK üyeleri Kenan Evren ve arkadaşlarının da üniformalı halleri kullanıldı. PKK lider kadrosundaki interpol kanalıyla aranan Zübeyir Aydar da albümde yer buldu. Ancak, 28 Şubat sonrası 'Meclis'te türban krizi'ne yol açan FP Milletvekili Kavakçı'yla ilgili farklı uygulamaya gidildi. Meclis'e başörtüsüyle girdiği için olay yaratan Kavakçı'nın özgeçmiş bilgileri albümde yer aldı ancak türbanlı fotoğrafı kullanılmadı.