T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis, 15 Temmuz’a kadar çalışmayacak

Meclis, darbe girişiminin yıldönümünde özel gündem ile toplanacak

19 Haziran 2017 01:16

Meclis, 15 Temmuz Cumartesi gününe kadar çalışmalarına ara verdi. 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu’nda, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün anlam ve önemini belirten görüşmeler yapılacak.

Türkiye-Japonya ilişkileri

Meclis Genel Kurulu’nda, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Kanun, Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya dayalı olarak kurulacak üniversite ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfı’nın kurulmasını da düzenliyor. Anlaşma gereğince her yıl üniversiteye Hazineden yardım yapılacak. Üniversite ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV'den istisna olacak.Üniversite ve vakıf; kurumlar, emlak, damga, veraset, intikal, motorlu taşıtlar vergisi ile harçlardan muaf tutulacak.

Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üniversitenin ve vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılacak.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Sanayii Mahallesi'ndeki orman vasıflılar da dahil olmak üzere mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilecek. Tasarının yasalaşmasının ardından Genel Kurulun, 19-20-21-22 Haziran günleri toplanmamasını öngören Danışma Kurulu kararı kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sıradaki tasarı ve tekliflerin görüşülmesi için, komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler" için, birleşimi, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı

ETİKETLER

meclistatil15 temmuzözel gündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24