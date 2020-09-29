Meclis 1 Ekim'de mesaiye başlıyor

Temmuz ayında gündemindeki tartışmalı düzenlemeleri yasalaştırarak tatile giren TBMM, 1 Ekim Perşembe günü yeniden mesaiye başlayacak.

TBMM’nin 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı, saat 13.00'te Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle resmen başlayacak. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda özel gündemle saat 14.00’te toplanacak.

Şentop'un sunuş konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasını yapacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, 6 Ekim Salı günü açılmak üzere yeniden kapanacak.

ilk gündem maddeleri ne olacak?

TBMM’nin yeni dönemdeki ilk gündem maddesi üçüncü yasama yılından kalan uluslararası anlaşmalar ve iki ayrı kanun teklifi olacak. Mera alanları ve hobi bahçelerine ilişkin yeni kuralların belirlendiği torba düzenleme ele alınacak. Teklifte tekel bayileri ve şans oyunları oynatanlar için yeni yaptırımlar öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda ayrıca güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenleme de görüşülecek. 15 Temmuz 2016’da meydana gelen darbe girişiminin ardından tüm kamuda yaygınlaştırılan, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması teklifi, Ekim ayı ortalarına kadar yasalaştırılmak isteniyor. Ekim ayının ilk haftasında HDP’li Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke de komisyonda ve genel kurulda görüşülecek.

Bütçe kanunu da sırada

TBMM’nin bir sonraki önemli gündem maddesi ise Bütçe Kanunu olacak. İlk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu, daha sonra Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin iktidarın bütçe tercihi nedeniyle tartışmalara neden olması bekleniyor.