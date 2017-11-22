Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası; Edirne yönü trafiğe kapatıldı

İstanbul, E-5 Karayolu Mecidiyeköy Metrobüs Durağı yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle E-5 karayolunun Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı.

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde bir otomobil, 3 araca çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. D-100 Karayolu'nun bir süre trafiğe kapanmasına neden olan kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza gece saat 23.50 sıralarında Şişli'de meydana geldi. Yolun Edirne istikametinde ilerleyen Emre Kayacık'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce Mehmet Bayyiğit'in kullandığı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip Alaaddin Tepe'nin kullandığı otomobile çaptı. Emre Kayacık'ın kullandığı otomobil daha sonra Kasım Avşar'ın kullandığı otomobile çarptı.

Edirne yönü trafiğe kapandı

4 otomobilin karıştığı kazanın ardından D-100 Karayolu trafiğe kapandı. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı. Olay yeri tutanaklarının tamamlanmasının ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık yarım sonra trafik normal akışına dönerken kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.