Mecidiyeköy'de bomba şüphesiyle durdurulan minibüs boş çıktı

Mecidiyeköy'de polis, şüpheli bir minibüsü durdurdu. Minibüs çevresinde önlem alınırken çevredeki işyerinde çalışanlar dışarıya çıkarıldı. Olay yerine gelen bomba uzmanları minibüsü didik didik aradı. Herhangi bir patlamaya rastlanmayan minibüs, Üsküdar'daki Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Okmeydanı Darülaceze Caddesi'nde görülen şüpheli minibüs, polisi alarma geçirdi. Polis telsizinden minibüsün plakası anons edilerek, bombalama olaylarına karışabileceği yönünde ihbar bulunduğu belirtildi.

Harekete geçen polis ekipleri, 34 LD 9862 plakalı beyaz renkli minibüs, Şişli Geçit Sokak'ta durdurdu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, minibüsü incelemek üzere bomba imha uzmanları da bölgeye sevk edildi. Bomba imha ekipleri minibüsteki incelemeri neticesinde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadı. Minibüs daha sonra Üsküdar'daki Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.