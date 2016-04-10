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Mecidiyeköy'de patlama; 3 kişi yaralandı

Patlama sebebinin üst geçide bırakılan bir ses bombası olduğu öğrenildi

10 Nisan 2016 00:50

İstanbul'un en yoğun semtlerinden Mecidiyeköy'deki üst geçitte ses bombası patladı. Olayda  3 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, patlama Mecidiyeköy D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Trump Towers alışveriş merkezi önündeki metrobüs durağı üst geçidine bırakılan poşette patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi ayağından hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda Özel Tim polisleri sevk edildi. Yapılan çalışmalara polis helikopteri de havadan destek verdi. Polis, ikinci bir patlama ihtimaline karşı önlem olarak çevrede bulunan işyerleri ve alışveriş merkezlerini boşalttı.

 

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