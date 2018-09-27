Mecidiyeköy'de otobüs köprüye çarptı

İstanbul Mecidiyeköy'de bir otobüs köprüye çarptı. Kazada yaralanan yolcuların olduğu bildirilirken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 3543 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamete giderken manevra yapan Emir Haktan C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.



Kazada, otobüsteki bazı yolcular yaralandı.



Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.