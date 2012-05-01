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Mecidiyeköy'de 80 kişilik grup iş yerlerine saldırdı

Mecidiyeköy, Şişli'de yüzleri maskeli bir grup, bazı banka şubeleri ile iş yerlerine zarar verdi.

01 Mayıs 2012 17:10

Mecidiyeköy'de yaklaşık 80 kişilik grup, işyerlerine zarar vererek 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Taksim Meydanı'na gitti

Mecidiyeköy'de yaklaşık 80 kişilik grup, işyerlerine zarar verdi. Maskeli grup, aralarında restoran ve banka şubelerinin bulunduğu birçok işyerinin camlarını taşladı  Dünyaca ünlü bir kahve markası Starbucks şubesinin camlarını da kıran grup daha sonra Taksim'e doğru yürümeye devam etti. Sopalarla otobüs duraklarının camlarını da kıran gruba polis müdahale etmedi. Grup, görüntü alan basın mensuplarına da saldırdı.

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