T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mecidiyeköy metrobüs istasyonu yenileniyor

Yolcuların istasyon erişiminde problem yaşanmaması için yaya üst geçit merdivenlerinin genişliği iki katına çıkarıldığı belirlendi.

30 Temmuz 2012 16:05

İstanbul’daki Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda, peron genişletme çalışmaları başlıyor.Yarından itibaren istasyona erişim sağlayan altgeçit 15 gün süre ile kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada peron genişletme çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy metrobüs istasyonuna erişimi sağlayan alt geçidin yarın sabahtan itibaren 15 gün süreyle kapatılacağı duyuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu süre içinde yolcuların Mecidiyeköy istasyonuna erişimin 100 metre ilerideki mevcut yaya üst geçitten sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca yolcuların istasyon erişiminde problem yaşanmaması için yaya üst geçit merdivenlerinin genişliği iki katına çıkarıldığı belirlendi.

Proje kapsamında mevcutta 5 metre olan Metrobüs istasyonu yaya peronu genişliği 8 metreye çıkarılacağı açıklandı.

Açıklamada yaya altgeçidinde engelli vatandaşlar için asansör konulacağı belirtilirken, yoğun yaya talebini karşılamak için mevcutta 4 metre olan yaya merdiveni haricinde; biri inişe, biri çıkışa çalıştırılmak üzere 2 adet yürüyen merdiven konulacağı ifade edildi.

ETİKETLER

İstanbulmecidiyeköymetrobüsyenileme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24