Mecidiyeköy metrobüs istasyonu yenileniyor

İstanbul’daki Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda, peron genişletme çalışmaları başlıyor.Yarından itibaren istasyona erişim sağlayan altgeçit 15 gün süre ile kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada peron genişletme çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy metrobüs istasyonuna erişimi sağlayan alt geçidin yarın sabahtan itibaren 15 gün süreyle kapatılacağı duyuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu süre içinde yolcuların Mecidiyeköy istasyonuna erişimin 100 metre ilerideki mevcut yaya üst geçitten sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca yolcuların istasyon erişiminde problem yaşanmaması için yaya üst geçit merdivenlerinin genişliği iki katına çıkarıldığı belirlendi.

Proje kapsamında mevcutta 5 metre olan Metrobüs istasyonu yaya peronu genişliği 8 metreye çıkarılacağı açıklandı.

Açıklamada yaya altgeçidinde engelli vatandaşlar için asansör konulacağı belirtilirken, yoğun yaya talebini karşılamak için mevcutta 4 metre olan yaya merdiveni haricinde; biri inişe, biri çıkışa çalıştırılmak üzere 2 adet yürüyen merdiven konulacağı ifade edildi.