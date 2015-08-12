Mecidiyeköy Hukukçular Sitesi'nde yangın

Mecidiyeköy'de, bir binada çıkan yangın mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri merdiven açarak müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı katta büyük hasar meydana geldi.

Özgür Güneş'in CİHAN'da yer alan haberine göre, Şişli Ortaklar Caddesi üzerinde bulunan Hukukçular Sitesi'ndeki bir binanın 7. katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Söz konusu adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri ilk olarak binada yaşayanları tahliye etti. Daha sonra binanın çevresinde merdiven açan itfaiye yangına müdahale etmeye başladı. Bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilendi. Tahliye çalışmalarından sonra yaklaşık yarım saat içinde alevler kontrol altına alındı.

Yangının, temizlikçinin tüp değiştirmeye çalıştığını sırada çıktığı belirtildi. İddiaya göre, temizlik tüpü değiştirmek isterken bir anda alev aldı. Temizlikçi paniğe kapılarak dışarıya kaçtı. Alevler de dairenin tamamını sardı. Bir bina sakini, dışarı çıkmak için yangın merdivenlerini kullanamadıklarını söyledi. Önce küçük bir duman fark ettiklerini ardından da alevlerin kısa süre içinde binayı sardığını belirten görgü tanığı, yangın merdivenlerine kaçmaya çalıştıklarını ancak merdivenlerin kapalı olduğunu, normal merdivenlerden inerek binadan çıktıklarını anlattı. Binada ev ve ofis olarak kullanılan daireler bulunduğunu belirten görgü tanığı, kendilerinin ofis katında olduğunu belirtti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler binada yangından etkilenen kişilerin olup olmadığını araştırıyor. Yangının çıktığı 7. kattaki dairenin üzerinde bulunun iki kattaki daireye de alevlerin sirayet ettiği ve büyük hasar meydana geldiği belirtildi.