Meçhul Türk, tek kalemde 10 milyar getirdi

T24 - Bir işadamı, Varlık Barışı'nda tek kalemde yurtdışından Türkiye'ye 10 milyar getirdi. Para yatırıldı, Maliye meçhul Türk'ün adını açıklamadı. İşadamı getirdiği parayla Türkiye'nin en zengini oldu.



İkinci Varlık Barışın'da beyan edilen 32.4 milyar liranın üçte biri olan 10 milyarı 'esrarengiz' bir milyarder yurtdışından getirdi. Para, Mart ayı ortasında bankacılık sistemi üzerinden yurda sokuldu.



Meçhul milyarder, büyük şehirlerden birine kayıtlı bir mükellef. Getirilen paraya göre gizemli işadamı Türkiye'nin en zengini oluyor ve dünyanın en zenginleri listesine de 70. sıradan giriş yapıyor.



Habertürk gazetesinin haberine göre, 10 milyar liradan devlet yüzde 2 vergi alacak, buna göre esrarengiz Türk 200 milyon lira vergi ödemiş olacak.



İsminin gizli kalmasını isteyen mükellef, sürenin 31 Ocak'ta dolmasına rağmen parayı getirmemişti. İkinci bir Ali Türkan vakası beklenirken, 10 milyar liranın Türkiye'ye gelmesi Maliye'de yüzleri güldürdü. Varlık Barışı'nda yurtdışından 5.5 milyar getireceğini beyan eden Ankaralı işadamı Ali Türkan, beyan ettiği parayı Türkiye'ye getirememişti.



Hükümet, küresel krizde kaynak bulmak amacıyla yurtiçinde ve yurtdışındaki kayıt dışı varlıkların düşük bir vergi oranı ile soruşturulmadan sisteme sokulması için Varlık Barışı uygulamasını çıkarmıştı. 22 Kasım 2008-2 Mart 2009 tarihlerinde gerçekleşen ilk uygulama kapsamında beyan edilen 14.8 milyar liranın sadece 6.1 milyar lirasının getirilmesi hayal kırıklığı yaratmıştı.



10 Temmuz-31 Aralık 2009 tarihleri arasında ikinci kez uygulamaya konan Varlık Barışı kapsamında 32.4 milyar dolar varlık beyanı gelmişti.







