Meçhul Türk 6.4 milyar lirayı tek seferde getirdi

T24- Maliye Bakanı Şimşek, Varlık Barışı'nda bir kişinin 6.4 milyar lirayı Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Meçhul kişi getirdiği parayla Türkiye'nin en zengini oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı'nda bir mükellefin 10 milyar lira beyan ettiğine ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Bir mükellef tarafından beyan edilen maksimum miktar 7.1 milyar liradır'' dedi.

Şimşek, Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı tarafından düzenlenen ''Kurumlar Vergisi Beyanı ve Özellikli Durumlar'' konulu panelde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek, Varlık Barışı ile ilgili bugün bir gazetede çıkan haberin ''gerçeği yansıtmadığını'' kaydederek, ''Bir mükellef tarafından beyan edilen maksimum miktar 7,1 milyar liradır. Yani 10 milyar lira değildir. Bu 7,1 milyar lira tabii ki beyan edilmiştir. Maliye olarak bizim için önemli olan bunun vergisinin ödenmesidir'' dedi.

İlgili vergi dairesiyle görüştüğünü ifade eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Bana verilen bilgiye göre, beyan edilen varlıkların yüzde 90'ı Türkiye'ye getirilmiştir. Bu bahsettiğimiz kalemde...'' dedi.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ OLDU

6.4 milyar lirayı tek seferde getiren kişi Türkiye'nin en zengini oldu. Forbes'un listesine göre Türkiye'nin en zengini 3 milyar dolarlık servetiyle Hüsnü Özyeğin'di. Özyeğin'i 2,9 milyar dolarlık servetiyle Mehmet Emin Karamehmet, 2,6 milyar dolarla Tarık Şara izliyor.

İsminin gizli kalmasını isteyen mükellef, sürenin 31 Ocak'ta dolmasına rağmen parayı getirmemişti. İkinci bir Ali Türkan vakası beklenirken, 10 milyar liranın Türkiye'ye gelmesi Maliye'de yüzleri güldürdü. Varlık Barışı'nda yurtdışından 5.5 milyar getireceğini beyan eden Ankaralı işadamı Ali Türkan, beyan ettiği parayı Türkiye'ye getirememişti.

Hükümet, küresel krizde kaynak bulmak amacıyla yurtiçinde ve yurtdışındaki kayıt dışı varlıkların düşük bir vergi oranı ile soruşturulmadan sisteme sokulması için Varlık Barışı uygulamasını çıkarmıştı. 22 Kasım 2008-2 Mart 2009 tarihlerinde gerçekleşen ilk uygulama kapsamında beyan edilen 14.8 milyar liranın sadece 6.1 milyar lirasının getirilmesi hayal kırıklığı yaratmıştı.

10 Temmuz-31 Aralık 2009 tarihleri arasında ikinci kez uygulamaya konan Varlık Barışı kapsamında 32.4 milyar dolar varlık beyanı gelmişti.