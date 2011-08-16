-Mecburi uyum yasası Türklere uygulanamayacak LAHEY (A.A) - 16.08.2011 - Hollanda'da Utrecht Merkezi Yüksek İdari Mahkemesi, daha önce iki bölge idare mahkemesinin Türkiye–AB Ortaklık Anlaşmasına dayanarak verdiği, "mecburi Uyum Yasasının Türklere uygulanamayacağı" yönündeki kararlarını onayladı. Hollanda Uyum Bakanlığının itirazını görüşen Utrecht'teki mahkeme, Türkiye ve AB arasındaki anlaşmalardan dolayı, Türk vatandaşlarıyla AB vatandaşları arasında ayrım yapılamayacağına karar verdi. Yürürlükteki Uyum Yasası, AB dışındaki göçmenlerin zorunlu uyum kurslarına tabi tutulmasını öngörüyor. Rotterdam ve Roermond idari mahkemeleri, geçen sene Türkler tarafından açılan üç davada, 2007 yılında yürürlüğe giren ve ülkeye yeni yerleşenler ile uzun yıllardır burada ikamet eden yabancılara kurs ve sınav zorunluluğu getiren Uyum Yasasının Türklere uygulanamayacağına karar vermişti. Her iki mahkeme, Türkleri uyum kurslarına zorlamanın, 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 13. maddesi ile Türkiye-AB Ortaklık Anlaşmasının 9. maddesine ters düştüğüne karar vermişti. Uyum Bakanlığı, bölge idari mahkemelerinin bu kararından sonra temyize gitmişti. Hollanda'da geçen sene iktidara gelen sağ azınlık hükümeti, bu konuya koalisyon protokolünde de yer vermişti. Protokolde, "Türklerin zorunlu uyum kursları kapsamında kalması için Türkiye-AB arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması'nda değişiklik yapılması için çaba harcanacağı" ifadesine yer verilmişti. -"Mahkemenin verdiği karar nihaidir"- Rotterdam ve Roermond İdari Mahkemelerindeki davaları açan avukat Ejder Köse, temyiz mahkemesinin bugün verdiği kararın son derece önemli olduğunu söyledi. Köse, "bu karar çerçevesinde Hollanda'da artık Türk vatandaşlarına, Ankara Anlaşması'na dayanarak mecburi uyum kursları uygulanamaz" dedi. Bu kararla Hollanda'da 2007'de yürürlüğe giren Uyum Yasasının geçersiz hale geldiğine işaret eden Köse, "Hükümetin zorunlu Uyum Yasasının Türklere uygulanmayacağı" yönünde yasal düzenleme yapması gerektiğini ileri sürdü. "Temyiz mahkemesinin verdiği karar nihaidir, sondur. Bundan öte hukuki bir yol kalmadı" diyen Köse, bundan sonra siyasi sürecin başlayacağını ifade etti. Köse, hükümetten bir an önce ilgili yasada değişiklik yapmasını beklediğini ifade etti. -Emsal niteliğinde- Temyiz mahkemesinin verdiği kararın aynı zamanda emsal niteliğinde ve bu çerçevede yürüyen benzer tüm davaların kazanılma şansının çok yüksek olduğuna da değinen Köse, "Bu sadece Hollanda ile de sınırlı değil. Bütün AB ülkelerinde, özellikle de Almanya'da buna benzer kanunlar artık geçerliliğini kaybetmiştir. Bu kadar basittir. Çünkü başka bir meslektaşım, başka bir ülkede benzer dava açtığında buradaki temyiz mahkemesinin kararını emsal gösterebilir" diye konuştu. Hollanda'da hükümet protokolünde yer alan Türkiye-AB Ortaklık Anlaşmasının değiştirilmesi için çaba harcanacağı yönündeki maddeye de atıfta bulunan Ejder Köse, Türkiye istemediği takdirde bu anlaşmanın değiştirilemeyeceğini söyledi. Köse, "Bunu Hollanda'nın tek taraflı değiştirmesi mümkün değil. Bu esnada bütün AB ülkeleri ve Türkiye'nin bu değişikliği kabul etmesi gerekiyor. Bunu mümkün görmüyorum" dedi.