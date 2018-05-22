MEB'ten Deniz Feneri Derneği'yle ortak proje

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, adı bir dönem usulsüzlük iddialarıyla anılan Deniz Feneri Derneği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile ‘İyilik Okulu’ projesi düzenledi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün, “İyilik Okulu” projesi kapsamında hayata geçirdiği etkinliğin ödül töreni dün MEB Şura Salonu’nda düzenlendi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada, adı Almanya tarihinin en büyük dolandırıcılık organizasyonu iddialarına karışan Deniz Feneri Derneği’nin toplumun değerlerine katkı sunduğunu savunan MEB Müsteşar Yardımcısı Yıldız, “MEB olarak böyle bir projede yer aldığımız için çok memnunuz” dedi. Yıldız, Deniz Feneri Derneği bünyesinde Türkiye insanının İslami ve insanı karakteristiğine uyan birçok “iyilik projesi” yaptığını ileri sürerek, “Birlikte projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de projenin dört yıldır uygulandığını söyleyerek, “Geleceğe dair umutlarımızı artıran bir proje” ifadesini kullandı.