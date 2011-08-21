-MEBS Başkanı hakim karşısına çıkacak İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 10 kişi hakkında Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirilen belgelere ilişkin açılan davanın ilk duruşması 23 Ağustos Salı günü yapılacak. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde, 23 Ağustos 2011 tarihinde görülmesine başlanacak olan davanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 98 sayfalık iddianamesinde, soruşturmanın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 6 Aralık 2010 tarihinde gelen bir elektronik posta ihbarıyla başladığı belirtiliyor. Elektronik posta ihbarının içeriğine yer verilen iddianamede, ihbar doğrultusunda, 6 Aralık 2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliğine ait odada yapılan aramada, yer karolarının vakumlu alet yardımıyla kaldırılması sonucu, zeminin altında, içerisinde çeşitli materyaller bulunan 9 adet siyah, bir adet mavi olmak üzere toplam 10 adet poşet bulunduğu ifade ediliyor. İddianamede, poşetlerin incelemesi sonucu eski tarihli farklı dergiler, afişler, Gölcük'e ait bir kısım sandık seçmen listesi, not defterleri, video kasetler, mikro kasetler, ses kayıt cihazları, çeşitli elektronik malzemeler, kameralar, gizli kamera düzenekleri, kablo ve bataryalar, VHS video oynatıcı, çeşitli ara kablolar, anten, kulaklık, adaptör ve kamera bataryasının yanı sıra hard diskler ve dijital veriler ele geçirildiği belirtiliyor. El geçirilen belgelerin ve dijital verilerin içerikleri ile şüphelilerin konuya ilişkin ifadelerine yer verilen iddianamede, Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin, döşeme altında bulunan malzemelerden haberdar olduklarını, ancak içeriklerini bilmediklerini söyledikleri anlatılıyor. İddianamenin, ''Sonuç ve Değerlendirme'' bölümünde, ''Ergenekon Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızma ve kadrolaşma faaliyetlerini hedeflediği, soruşturma dosyasındaki delillerden, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanma faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatları, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanmayı amaçladıkları görülmüştür'' ifadesine yer veriliyor. Levent Bektaş'ın iş yerinde yapılan aramada ele geçen DVD'de yer alan eylem planları ile ortaya çıkarılan, hakkında kamu davası açılan sanıkların da yer aldığı yapılanmanın, bazı emekli subayların da yer aldığı, yasa dışı amaçlara yönelik olarak Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan bir ekibin ''Ergenekon'' adına illegal faaliyet gösterdiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden Kadir Sağdıç'ın, ''Kafes Operasyonu Eylem Planı''nı gerçekleştirecek ekipte ''Danışma Kurulu'' başlığı altında başkan yardımcısı olarak görev aldığı kaydediliyor. -Delillerin bulunduğu yerin önemi- İddianamede, şöyle deniliyor: ''6 Aralık 2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliğine ait odada yapılan aramada, yer karolarının vakumlu alet yardımıyla kaldırılması sonucu zeminin altında poşetler içerisinde yukarıda ayrıntısı anlatılan delillerin bulunması, delillerin bulunduğu yer sebebiyle özel bir önem taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli karargahlarından biri olan Donanma Komutanlığının özel seçilerek görevlendirilmiş personeli dışında, kimsenin girme imkanı bulunmayan bir bölümünde, zeminin altına gizlenmiş halde bulunan belge ve kayıtların delil değerinin, diğer delillere göre çok farklı değerlendirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Özellikle, şüpheliler Kemalettin Yakar, Behçet Altıntaş, Mehmet Cem Çağlar ve Erdinç Yıldız'ın, delillerin içerisinde bulunduğu poşetlerle ilgili beyanları, poşetler içerisinde ele geçen materyaller, hard diskler, CD ve DVD'ler içerisinde kayıtlı bulunan dokümanların delil değerini artırmaktadır. Bu deliller ile ilgili tartışmalar, delillerin bulunduğu yer, bulunma şekli, şüpheli beyanları göz ardı edilmeksizin yapılmalıdır.'' Hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan kamu davası açılan sanıklar Kadir Sağdıç, Ali Türkşen, Halil Cura ve İsmail Bak'ın mensubu oldukları yapılanmanın amaçları doğrultusunda Beykoz Poyrazköy'de Keçilik ve İncirtepe mevkilerinde ele geçen silah ve mühimmatın yer tespiti yapılarak gizlenmesi eylemine de katıldıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerden Hüseyin Hançer'in de bu şüpheliler ile birlikte hareket ettiği, aynı yasa dışı yapılanma içerisinde yer aldığı kaydediliyor. İddianamede şu ifadelere yer veriliyor: ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşan yasa dışı yapılanma tarafından hazırlanan Kafes Operasyonu Eylem Planı ve ekli dokümanların, hakkında kamu davası açılan sanıklar Mustafa Dönmez ve İbrahim Şahin'de ele geçen silah, mühimmat ve suikast planları ile benzerlikler gösterdiği, Ergenekon terör örgütünün birbiri ile doğrudan bağlantısı bulunmayan eylem hücrelerini kullanarak, toplumda kaos yaratacak nitelikte sansasyonel eylemler planladığı. Bu nedenle ele geçen suikast planları ve bu planları gerçekleştirme konusunda yeterli ve elverişli silah ve mühimmatın bulundurulması, suikastları gerçekleştirecek ekiplerin oluşturulması yönündeki şüpheli değerlendirilmesi sonucunda, eylemlerinin cebir ve şiddet kullanılarak, yasama ve yürütme organlarını ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçları olarak nitelendirmek gerektiği. İhbar üzerine, 21-24 Nisan 2009 tarihinde yapılan aramalarda ele geçen silah ve mühimmat ile 06 Aralık 2010 tarihinde Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen örgütsel nitelikli dokümanlardaki kayıtlardan yararlanılarak, 18 Aralık 2010 tarihinde Beykoz Poyrazköy İncirtepe mevkinde yapılan aramada ele geçen patlayıcı madde ve mühimmatların şüphelilerden Kadir Sağdıç'ın emir ve talimatları, şüphelilerden Ali Türkşen ve Hüseyin Hançer'in koordinesinde, şüpheliler Ercan Kireçtepe, Halil Cura ve İsmail Bak tarafından yasa dışı eylemlerde kullanılmak üzere gizlendiği, şüphelilerin mensubu oldukları yasa dışı yapılanmanın amaçları doğrultusunda ruhsatsız olarak nitelikli yasak silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarını işledikleri kanaatine varılmıştır.'' İddianamede, bu şüphelilerin halen yargılaması devam etmekte olan terör örgütü soruşturmalarına ilişkin belge ve kayıtları, yasa dışı faaliyetlerde kullanılan cihazları, herhangi bir kimsenin, askeri personelin bilemeyeceği, yasal belge ve kayıtların muhafaza edilmeyeceği gizli bölümde muhafaza etmek suretiyle terör örgütüne yardım suçunu işledikleri ifade ediliyor. -Ceza istemleri- İddianamede, tutuksuz sanıklar Kadir Sağdıç, Ali Türkşen, Halil Cura ve İsmail Bak'ın, ''cebir ve şiddet kullanarak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak, yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Bu sanıkların, ''izinsiz tehlikeli madde bulundurmak'' ve ''6136 sayılı Kanuna muhalefet ekmek'' suçlarından 14 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede, tutuklu sanık Hüseyin Hançer'in de ''cebir ve şiddet kullanarak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak, yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması öngörülüyor. İddianamede, Hançer'in ayrıca, ''Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olmak'', ''izinsiz, tehlikeli madde bulundurmak'' ve ''6136 sayılı Kanuna muhalefet etmek'' suçlarından 21,5 yıldan 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Tutuklu sanık Kemalettin Yakar'ın ''Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''suç işlemeye tahrik etmek'', ''kişisel verileri kaydetmek'' suçlarından 9 yıldan 27 yıla kadar, diğer tutuklu sanıklar Behçet Altıntaş, Mehmet Cem Çağlar ve Erdinç Yıldız'ın ise ''Ergenekon silahlı terör örgütüne yardım etmek'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istenen iddianamede, Tanju Veli Aydın'ın da ''suç işlemeye tahrik'' ve ''kişisel verileri kaydetmek'' suçlarından 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.